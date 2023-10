Sabrina Salerno fa impazzire i fan: la posa è bollente

Sabrina Salerno non ha alcuna intenzione di abdicare al trono di sogno erotico degli utenti dei social: la sua posa è vietata ai deboli di cuore

Il mondo dello show business, si sa, è spietato. Alla perenne ricerca di novità per appagare l’insaziabile appetito del pubblico brucia in un battito di ciglia personaggi e mode.

Un giorno sei sulle copertine dei principali magazine, con il telefono che non smette di squillare, e un attimo dopo ti gettano nel bidone dell’immondizia come un cleanex usato.

Di conseguenza, va da sé, non sono molti gli artisti che possono vantare una carriera decennale. Essere sulla cresta dell’onda per anni resistendo alle mode, ai tempi che cambiano e all’inevitabile evoluzione (o involuzione?) dei gusti del pubblico significa avere quel tanto invocato ‘quid‘ (o ‘X Factor’ per citare un popolarissimo talent show) che solo pochi dimostrano di possedere.

‘Ballare per un’estate’ è cosa da tutti, farlo per anni, anzi, per decenni, è prerogativa dei predestinati. Ebbene, è da quando aveva poco più di vent’anni che Sabrina Salerno balla e soprattutto canta senza sosta.

Sabrina Salerno, la posa è vietata ai deboli cuore: fan in delirio

Avere 55 primavere sul groppone e non sentirle: Sabrina Salerno continua a mietere successi, a far registrare il sold out ai suoi concerti come quando negli anni ’80 del secolo scorso era l‘indiscussa regina della disco music italiana che dominava le charts di mezzo mondo.

Non solo. La bellezza della cantante, showgirl e attrice ligure negli anni non è minimamente sfiorita. Anzi, tutt’altro. Sabrina è tremendamente sexy come quando era il sogno erotico di un’intera generazione.

Se c’erano dei dubbi residui in proposito, l’ultima gallery postata sul suo seguitissimo profilo Instagram li ha spazzati via. Una sequenza di scatti da lasciare senza fiato e con il ‘veleno nella coda’.

Sì, proprio così. La foto che chiude il predetto shooting immortala Sabrina Salerno in un posa che è un attentato alle coronarie dei follower: di lato, testa sollevata e reclinata all’indietro, con i fluenti capelli che conseguentemente le scivolano sulle spalle, minuscolo top con motivi classicheggianti che fa da contraltare agli attillati jeans da teenager, che sottolineano il suo perfetto lato B, e con una mano dolcemente adagiata su uno dei suoi rigogliosi seni, Sabrina è un tripudio di sensualità.

Aiutooooo! Sembra quasi di sentirle le invocazioni di aiuto dei tanti follower caduti in deliquio o che hanno accusato un malore ammirando la cantante ligure nella sua ultima, bollente posa. No, Sabrina, così ci vuoi male. L’età avanza, il colesterolo è alto e, quindi, un’altra foto del genere e farai una strage di cuori, non solo in senso metaforico.

