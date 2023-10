Milan-Juve: trema il tecnico, big match a rischio

Si avvicina sempre più il big match tra Milan e Juventus. Un tecnico, però, trema visto che non è certo il recupero di uno dei suoi infortunati. Le ultime.

La sosta di Serie A sta permettendo alle squadre di rifiatare un po’ e naturalmente cercare di recuperare più infortunati possibili per poi iniziare a preparare nel migliore dei modi la prossima sfida di campionato.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, per il big match tra Milan e Juventus ci potrebbe essere una assenza importante. La sua presenza è in forte dubbio e il tecnico trema. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se ci sarà oppure no il via libera alla convocazione.

Milan-Juve: brutte notizie per il tecnico, i dettagli

Milan-Juve è sicuramente una sfida fondamentale per entrambi. I rossoneri vogliono provare l’allungo decisivo mentre i bianconeri con una vittoria accorcerebbero sul primo posto in classifica. Questo significa che stiamo parlando di una partita fondamentale e, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro anche su chi ci sarà oppure no in campo in questa sfida. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida e, quindi, vedremo cosa succederà.

Entrando nei dettagli, il Milan non ha la certezza di poter contare su Kalulu contro la Juventus. Se per Loftus-Cheek il ritorno in campo sembra essere sicuro, in forte dubbio sia il difensore che Krunic. La speranza è quella di un recupero e ci sono certamente delle buone possibilità, ma per il momento si preferisce la cautela.

Martedì si candida ad essere la giornata cruciale. Il rientro in gruppo consentirà a tutti di poter essere presenti. In caso contrario, non è da escludere una assenza e magari un ritorno in campo solamente in Champions League. Di certo si tratta di un passaggio fondamentale per Pioli.

Milan-Juve: Kalulu resta in dubbio

In casa Milan Kalulu resta in forte dubbio per la sfida contro la Juventus. Il difensore non è ancora rientrato in gruppo e per questo motivo non ci resta che aspettare la giornata di martedì per avere un quadro sicuramente più chiaro. Si tratta di un passaggio fondamentale in chiave Champions League.

Vedremo cosa succederà e se alla fine Kalulu giocherà contro la Juventus oppure si deciderà di aspettare ancora qualche giorno prima di vederlo in campo.