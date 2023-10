Primo affare fatto: la Juve ha chiuso il colpo

La Juventus ha chiuso il primo colpo per il mercato di gennaio dopo le vicende che hanno visto coinvolti i suoi giocatori

La Juventus sembra davvero non trovare pace negli ultimi anni e, sia direttamente che indirettamente, si ritrova spesso coinvolta suo malgrado in vicende che non hanno niente a che vedere con il campo.

Se un mese fa i bianconeri dovettero incassare la positività di Paul Pogba al test antidoping e conseguente allontanamento del francese dal centro sportivo, negli ultimi giorni devono fare conto con il caso Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista bianconero è finito sotto indagine per aver scommesso online e, pur autodenunciandosi, rischia una lunga squalifica che può arrivare fino ai 3 anni.

Una bruttissima gatta da pelare per i bianconeri che nel giro di un mese rischiano di perdere a lungo ben due giocatori a centrocampo, reparto che ha sempre fatto molta fatica negli ultimi anni e questo lì obbliga a tornare sul mercato già a gennaio. La Vecchia Signora si è già attivata in questo senso e sarebbe già vicina a mettere a segno il primo colpo portando a Torino Pierre-Emile Hojbjerg.

Juventus, ecco il primo colpo: in arrivo Hojbjerg dal Tottenham

La Juventus ha sempre seguito con molto interesse ad Hojbjerg ed ora è pronta finalmente ad affondare il colpo per portare in bianconero al centrocampista danese del Tottenham. Gli stop forzati di Pogba e Fagioli spingono i bianconeri a mettere a segno un acquisto a centrocampo ed Hojbjerg rappresenta l’occasione di mercato di cui ha spesso parlato il ds Giuntoli nelle ultime settimane.

Il giocatore danese sarebbe un ottimo colpo per i bianconeri poiché oltre a saper giocare come centrocampista centrale, sa agire anche come esterno destro e può essere dunque un ottimo jolly per Allegri. Inoltre, Hojbjerg sa interpretare bene entrambe le fasi di gioco, cosa molto importante per capire i dettami tattici del tecnico livornese, ed è anche molto abile sui calci piazzati.

Insomma, se parliamo di Hojbjerg parliamo di un centrocampista completo e di grandissima esperienza internazionale. Non sorprende che la Juventus abbia messo da tempo gli occhi sul centrocampista danese che a 28 anni potrebbe avere finalmente l’occasione di misurarsi in uno dei migliori club d’Italia e del mondo.

Il contratto di Hojbjerg con il Tottenham è in scadenza nel 2025, ma il danese sta trovando poco spazio nelle scelte di Postecoglou e il suo sbarco a Torino è sempre più vicino. Da capire, però, come verrà impostata la trattativa poiché gli Spurs chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, mentre la Juventus vorrebbe il centrocampista in prestito con diritto di riscatto a cifre più contenute, ma la sensazione è che la trattativa avrà esito positivo, visto che il danese ha già deciso di lasciare Londra.