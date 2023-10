Eleonora Boi, primo piano magnetico: da bollino rosso

Il lato A di Eleonora Boi ha incantato i fan ancora una volta. Dopo una foto del genere lo zoom viene quasi in automatico

I follower su Instagram hanno la vista più accurata di quella di un falco. Per questo motivo non è passato inosservato lo scatto di fuoco pubblicato dalla bella Eleonora Boi, nome non nuovo quando si parla di show sui social. La nota giornalista, infatti, oltre ad essere una professionista rinomata è anche una ragazza dall’aspetto incantevole.

I suoi fan hanno prontamente zoomato sull’ultima foto che ha pubblicato.

Il profilo Instagram della meravigliosa compagna del fortunato cestista Danilo Gallinari dovrebbe essere dichiarato come vietato ai deboli di cuore. Non c’era affatto bisogno di questa ennesima testimonianza per comprenderlo, ma evidentemente la necessità di mostrarsi è stata più forte di lei.

Sul suo incantevole account si possono trovare oltre 1.700 post, che la ritraggono nelle pose più disparate. Si può trovare l’Eleonora elegante e professionale così come l’Eleonora provocante e vestita di tutto punto. A prescindere da quale sia la versione con cui si presenta, il post in questione sarà sempre un successo assicurato. Proprio come è accaduto in questa sua ultima creazione.

Eleonora Boi lascia tutti di sasso

La bella giornalista ha sfoggiato, come da descrizione, un nuovo look con cui allietare la giornata dei suoi fan. Nella descrizione del post ha accennato ad un “disastro”, probabilmente volendo sottolineare come l’esperimento inizialmente non sia riuscito come avrebbe voluto. Tuttavia i suoi fedelissimi seguaci non sono stati dello stesso avviso, dato che sotto alla foto in questione si leggono solo commenti positivi nei suoi confronti.

“Bellissima”, “Stupenda!”, “Sei perfetta” recitano alcuni dei commenti pubblicati. Insomma, ciò che lei temeva potesse accadere per fortuna non si è realizzato. Il post in questione è stato inoltre votato come fortemente positivo da oltre 13.000 persone, dimostrando ancora una volta come la bellezza possa essere (da sola) un fenomeno virale. Ma lo zoom di cui parlano tutti?

I suoi fan hanno sviluppato nel corso del tempo una vista davvero accurata. Questo ha permesso loro di notare, oltre ai suoi capelli meravigliosi, anche un lato A altrettanto spettacolare. Che li ha portati così a fare zoom più e più volte sulla foto da lei pubblicata. Insomma, con un po’ di ingegno migliaia di persone sono riuscite a rifarsi gli occhi, per restare in tema!