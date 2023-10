Ritorno in Serie A: l’ex Milan torna a gennaio

Le ultime di calciomercato del Bologna hanno come protagonista un calciatore con un passato recentissimo al Milan

Adesso non è più una sorpresa. Il Bologna di Thiago Motta è una realtà di cui la Serie A ha già preso nota. Dopo la buona stagione dell’anno scorso, i felsinei si stanno ripetendo. Al momento hanno raccolto 11 punti in 8 gare fermandosi all’undicesimo posto in classifica.

Il Bologna ha fin qui già fermato tre squadre importanti, la Juventus con un 1-1, il Napoli sullo 0-0 e, nell’ultimo incontro, l’Inter con un 2-2 in rimonta. Nessuna vittoria, ma intanto con tre big si è portata a a casa la bellezza di tre punti. Sotto gli occhi di tutti il grande lavoro dell’allenatore italo-brasiliano, lavoro che fa alzare il prezzo dei calciatori del club di Saputo, che così potrà venderne tranquillamente un paio a prezzi importanti – vedi Zirkzee, ma anche Ferguson – finanziando il prossimo mercato estivo.

Al Bologna, però, ci vuole pure qualcuno che alzi il livello della rosa, nella fattispecie della mediana. A tal proposito, rumors di calciomercato danno Sartori e soci interessati ancora all’ex Milan. Qualità e quantità, parliamo del classe 2002 Aster Vranckx.

Attualmente è di nuovo in Bundesliga, dove però sta trovando pochissimo spazio con il Wolfsburg. Il passaggio non potrà dipendere dal Milan che non ha riscattato il giocatore, bisognerà parlare direttamente con i tedeschi che sicuramente non si opporrebbero a un prestito o, meglio ancora, a una cessione a titolo definitivo. L’unico ostacolo potrebbero essere rappresentato dalla concorrenza, inglese, olandese e francese.

Calciomercato, l’ex Milan Vranckx per il Bologna

Già in estate si era parlato di richieste dalla Premier League, come del PSV e della Fiorentina che poi ha virato altrove. Nessuno, però, ha formulato l’offerta giusta con il mediano che è restato per forza di cose in Germania.

Vranckx potrebbe essere l’opportunità giusta per il Bologna. In prestito così come a titolo definitivo.

Per l’acquisto definitivo, tuttavia, la società dovrebbe sborsare circa 8 milioni di euro. Al momento, comunque, questa non sembra la soluzione preferità dalla società rossoblù. L’obiettivo del Bologna è, a quanto pare, provare a chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Staremo a vedere se Vranckx, la cui esperienza in rossonero è stata negativa, riuscirà o meno a far ritorno in Serie A per vestire la maglia del Bologna allenato da un allenatore, Thiago Motta, che sarebbe l’ideale per fargli compiere il tanto atteso salto di qualità.