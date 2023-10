Verratti torna a giocare in Italia: l’annuncio clamoroso

Marco Verratti è stato vicino al ritorno in Italia, ma non ha mai giocato in Serie A: ora il suo clamoroso retroscena, la verità dopo l’Arabia

Da poche settimane Marco Verratti è diventato dell’Al-Arabi dopo l’addio al Paris Saint-Germain conquistando tanti successi in questi anni. Ha il rammarico di non aver vinto la Champions League arrivandoci sempre vicino condividendo lo spogliatoio con i campioni come Mbappe, Neymar e Messi.

Il centrocampista abruzzese è stato uno dei pochi talenti italiani a non aver giocato mai in Serie A. Dopo il campionato vinto con il Pescara, il Psg l’ha subito prelevato dal club abruzzese. Ha un legame speciale con il Pescara guardando ancora le partite in tv anche in Arabia Saudita. Una svolta decisiva per vivere ancora diverso tempo in Arabia Saudita per poi cambiare ancora una volta la sua squadra.

Verratti, la verità sulla sua nuova squadra italiana

Un annuncio clamoroso per quanto riguarda il possibile ritorno in Italia di Marco Verratti, ma non sarà in Serie A. Juventus, Napoli, Milan ed Inter ci hanno sempre provato a convincerlo, ma il centrocampista abruzzese ha in mente soltanto una cosa. Ecco dove potrebbe giocare, il clamoroso retroscena.

Poche ore fa ai microfoni di Rete8 l’ex Psg è tornato a parlare anche del suo possibile ritorno in Italia. Lo farà proprio al Pescara: prima di ritirarsi sarà un simbolo della squadra abruzzese. Un momento decisivo per tornare così dagli amici di sempre e dalla sua famiglia dopo un lungo girovagare nel mondo. Una svolta inaspettata per continuare ad andare avanti: tante big d’Europa avrebbero fatto carte false per portarselo nella propria squadra.