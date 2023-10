Colpo di scena Rabiot: accordo e via a gennaio

Il talento francese, in scadenza a giugno 2024, potrebbe dire addio già nel mercato invernale: ecco il clamoroso scenario per gennaio

Una stagione dai due volti quella vissuta dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Da un lato una squadra cinica che, per la maggior parte delle volte, è riuscita a strappare i tre – come recentemente contro il Torino – rimanendo ancorata al treno Scudetto.

D’altro canto gli affari extracalcistici non stanno minimamente sorridendo alla ‘Vecchia Signora’ che da qui a qualche settimana dovrà fare i conti con una doppia squalifica in arrivo. La prima, chiaramente, per Paul Pogba risultato positivo al testosterone dopo i controlli effettuati nel post Udinese-Juventus. C’è anche Nicolò Fagioli in guai probabilmente molto più seri: il giovane centrocampista, protagonista di scommesse illegali, ha aperto un vaso di pandora che sta in queste ore sconvolgendo il calcio italiano.

Ma intanto in casa Juventus il tema caldo è sempre e solo uno: il calciomercato. E se la caccia del ds Giuntoli ai nuovi colpi è già partita sottotraccia, d’altro canto possono giungere pessime notizie per uno dei pilastri del ‘Conte Max’: Adrien Rabiot. Il 28enne di Saint-Maurice, fino a questo momento della stagione, ha vestito 8 volte la maglia della Juventus, siglando un gol e firmando due assist vincenti.

Vogliono subito Rabiot: nuova proposta alla Juventus

Nel turno di qualificazione agli Europei tra Olanda e Francia, deciso in favore dei ‘Galletti’ grazie alla doppietta del solito Mbappè, uno dei migliori in campo è stato proprio Rabiot, rimasto sul rettangolo verde per oltre 90′. L’ex PSG ha dimostrato una crescita davvero esponenziale rispetto alle ultime uscite con la squadra di Allegri ed il suo destino – già apparentemente segnato – pare destinato a cambiare nuovamente.

Pare infatti che il giocatore sia pronto a salutare la Juve al termine dell’attuale stagione, quando il suo contratto firmato qualche mese fa scadrà definitivamente. Ora, però, davanti a delle prestazioni sontuose i club maggiormente interessati al centrocampista francese potrebbero farsi avanti già nelle prime settimane di gennaio. Si tratta di Newcastle e Manchester United, da tempo sulle tracce del gioiello e pupillo di Massimiliano Allegri. Le due big di Premier League per convincere il calciatore a trasferirsi subito in Inghilterra metterebbero sul piatto uno stipendio da ben 10 milioni di euro netti all’anno.

Alla Juventus, a sei mesi dalla scadenza contrattuale, un conguaglio di ‘soli’ 15-18 milioni di euro per il cartellino di Rabiot. Davanti a questo tipo di offerta Cristiano Giuntoli dirà immediatamente no. Per l’importanza nel gruppo bianconero ed in campo, la cessione a stagione in corso di Rabiot non è contemplata. Almeno, non a cifre così basse.