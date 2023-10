Carolina Stramare, la camicia si apre: così si vede tutto

La vincitrice dell’edizione 2019 di Miss Italia irrompe sui social con un’istantanea da capogiro: fans in visibilio

Quando, nel 2019, trionfò al Concorso di Miss Italia – in un’edizione che poi sarebbe stata ricordata come una tra le migliori di sempre, per il valore delle partecipanti – Carolina Stramare da Genova non si sarebbe mai aspettata di essere etichettata, negli anni a venire, come la più bella vincitrice di tutti i tempi. Un giudizio che ovviamente non gode, e non potrebbe essere altrimenti, del certificato di unanimità, ma che mette d’accordo la maggioranza degli utenti che si definiscono ‘specializzati’ in questo tipo di classifica.

Già modella di buon successo e protagonista di una campagna globale per il marchio Alfa Romeo, la classe ’99 ha anche collaborato con stilisti e brand come Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Riscuotendo un successo che pare destinato a non arrestarsi. Il pubblico ha iniziato ad ammirarla ed amarla, incasasando con somma delusione il forfat alla partecipazione all’Isola dei Famosi, nel 2021.

Problemi familiari costrinsero infatti la meravigliosa Carolina a rinunciare al viaggio in Honduras, sede del reality di successo. Archiviata con dispiacere la parentesi, la modella e futura presentatrice TV ha continuato brillantemente la sua carriera all’ambito della moda. Non rinunciando a coltivare parallelamente la passione per la TV. Che l’ha portata ad affiancare Enrico Papi nella conduzione di due puntate di Scherzi a parte, sulla piattaforma Helbiz Live.

Intanto, con una presenza sempre più massiccia sui social media, Carolina continuava nella sua opera di autopromozione della propria figura condividendo contenuti sempre più audaci. Ma mai eccessivi. Soprattutto su Instagram. La popolarità è ovviamente schizzata alle stelle.

Carolina Stramare, la scollatura fa sognare il popolo del Web

Alle volte non serve sfoggiare bikini succinti per scatenare la fantasia del popolo maschile. Quando si è portatrici di una bellezza quasi regale, da capogiro, basta essere se stesse per risultare affascinanti ed eleganti allo stesso tempo. È proprio questo che suscita la meravigliosa Carolina col suo ultimo scatto in bianco e nero. Così, tanto per dare un ulteriore tocco di classe al tutto.

La camicia aperta ben oltre sotto il seno restituisce una scollatura da urlo, che lascia ben poco spazio all’immaginazione. La nativa di Genova ha oltretutto una dote innata: quella di non apparire mai volgare. Mai eccessiva. Mai esagerata. Del resto è o non è la più bella Miss Italia di sempre?