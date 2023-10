McKennie-Juve, che tradimento: a gennaio va dal nemico

Le ultime voci su McKennie lo vedono sempre più lontano dalla Juve. Ecco la possibile destinazione del texano

Weston McKennie è diventato uno dei titolari della Juve in questo inizio di stagione, aiutando la squadra a rimanere tra le acque alte della classifica. Per quanto riguarda il suo futuro, però, si fanno sempre più insistenti le voci su una sua possibile partenza già da gennaio.

Il centrocampista americano, spesso adattato come esterno destro da Allegri, ha passato la scorsa stagione nel Leeds (in Premier League).

In Inghilterra non ha convinto più di tanto, ma tornando alla Juve è già tornato tra i titolari, giocando tutte le otto partite della Juventus in questa stagione di Serie A.

Nonostante ciò, pare che il giocatore sia uno degli indiziati tra gli ‘esuberi’ della Juve, per fare cassa e tentare un colpo di mercato a gennaio.

Tra tutti i club interessati risulta esserci il Borussia Dortmund di Edin Terzic. Cercato già in estate dai tedeschi, ora la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente per il texano.

Per il giocatore classe ’98 la prossima finestra di mercato potrebbe essere la vera svolta, con un possibile ruolo da protagonista in uno dei migliori club in Bundesliga.

Per i tifosi juventini questa non è la prima volta in cui si sente parlare di un proprio centrocampista in partenza verso il Borussia Dortmund: sempre lì troviamo Emre Can, venduto dai bianconeri per 25 milioni nel 2020. Adesso il tedesco è ancora uno dei fari del club a centrocampo.

McKennie pensa al Borussia Dortmund: le cifre

La stessa sorte potrebbe capitare a Weston McKennie, sul piede di partenza dopo la scorsa stagione passata in prestito. La Juve sta pensando a come piazzarlo già da gennaio, con una valutazione che si aggira sui 20 milioni. Il Borussia Dortmund sembrerebbe la squadra più interessata dopo il flirt nel mercato estivo.

L’approdo del texano tra le fila del Borussia sarebbe un vero e proprio sacrilegio per i suoi ex tifosi dello Schalke 04, club acerrimo rivale della sua prossima squadra, dove il giocatore è cresciuto. Per adesso non ha rilasciato dichiarazioni, ma le opzioni che si trova davanti sono due: partire a gennaio (eventuale prestito con diritto o obbligo di riscatto) oppure restare a Torino per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli in mezzo al campo.

Ora la palla passa al giocatore, che dovrà prendere una decisione chiara già a gennaio, con la possibilità di rimandare il discorso per la prossima estate e restare un’altra stagione in bianconero.