Caso scommesse, annuncio De Girolamo-Corona: che colpo di scena

Caso scommesse, Corona continua a tenere tutti col fiato sospeso: l’annuncio di Nunzia De Girolamo sulle rivelazioni dell’imprenditore

Fabrizio Corona ha aperto il vaso di Pandora portando alla luce la passione per le scommesse sportive di diversi calciatori conosciuti nel campionato italiano e ora i tifosi tremano.

Solamente qualche giorno fa Fabrizio Corona è ritornato al centro dell’attenzione dei media grazie alla rivelazione di alcuni giocatori avvezzi alle scommesse. Tutto si è aperto con Nicolò Fagioli. Il giocatore della Juventus è stato infatti il primo nome da lui rivelato, già ad agosto scorso. Tuttavia, la passione per le scommesse sembra riguardare diversi calciatori. Mentre i tifosi sperano che non sia coinvolto nessuno dei propri beniamini, Fabrizio Corona si appresta a rivelare molto altro in tv. Sull’argomento si è soffermato De Girolamo a TVplay: ecco cosa ha rilevato la giornalista.

Nunzia De Girolamo vuole offrire ai propri ascoltatori chiarezza in merito al caso scommesse che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Nelle scorse ore la giornalista ha rivelato che non si tratta di un nuovo caso Calciopoli, in quanto i giocatori non hanno venduto le partite.

“Non è calciopoli ma chiederò a Corona i dettagli”: le parole di De Girolamo

Difatti, i giocatori sarebbero stati affetti da ludopatia, confermata nel caso di Nicolò Fagioli che si sta sottoponendo a un percorso di terapia. Un aspetto a cui la conduttrice vuole dare molto risalto: “Come servizio pubblico dobbiamo informare anche su questo, è una malattia che può rovinare la vita”.

Inoltre, la De Girolamo, che ha accolto nella sua trasmissione Fabrizio Corona, ha manifestato molta curiosità per quanto concerne le modalità delle scommesse, quali circuiti e non solo, per rassicurare anche i tifosi sul corretto svolgimento delle gare.

Altro argomento su cui la giornalista preme particolarmente è quello legato alla situazione legale: “Come mai la giustizia punisce un giocatore se scommette sul calcio e il legislatore non si interroga sull’utilità di una legge in questo senso? È bene che facciano tutte le interrogazioni del caso ma qui è arrivata prima la giustizia sportiva che quella ordinaria“.

Infine, la conduttrice ha chiarito anche cosa l’abbia spinta a concedere uno spazio a Corona: “Sarà presente come ospite per dare una notizia, pensiamo che non ci sia da nascondere le verità ma che vadano analizzate”. In attesa delle parole di Corona, i tifosi pregano di non perdere giocatori preziosi.