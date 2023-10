La situazione si complica, trema la Serie A: arriva l’annuncio ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale che non fa dormire sonni tranquilli alla nostra Serie A: ecco cosa sta succedendo

La Nazionale di Luciano Spalletti ha regolato con un perentorio 4-0 la modesta Malta. Sugli scudi Domenico Berardi, autore di una doppietta che ha spezzato un digiuno che durava dal match contro il Belgio in Nations League del 10 ottobre del 2021.

Le altre reti portano la firma di Giacomo Bonaventura che, a conferma dell’ottimo momento di forma che sta attraversando, ha aperto le marcature mettendo così a segno il suo primo gol in maglia azzurra a 34 anni e alla 16esima presenza. Sigillo finale di Davide Frattesi, al quarto gol in 8 match in azzurro.

Dunque, la banda di Spalletti non ha risentito del contraccolpo del fuori programma a Coverciano prima del match contro i maltesi: l’improvviso arrivo degli agenti della Polizia di Stato per notificare a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo la loro iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’inchiesta su un presunto giro di scommesse illegali.

Anzi, come detto, gli Azzurri hanno liquidato la pratica Malta senza problemi mettendo nel mirino la qualificazione diretta a Euro 2024. Insomma, tutto bene…ma non benissimo. Infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale che fa tremare la Serie A e che non fa dormire sonni tranquilli al Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Uno spettro si aggira per l’Europa calcistica: è la Saudi Pro League che, dopo aver fatto la voce grossa in estate ‘scippando’ ai top club europei top player non solo sul viale del tramonto ma anche nel pieno della maturità calcistica come l’ex laziale Sergej Milinkovic-Savic o addirittura agli inizi della carriera come il talentuoso Gabri Veiga, potrebbe sbarcare nella competizione che è il fiore all’occhiello dell’Uefa, la Champions League.

Arriva l’annuncio ufficiale del Ceo della Saudi Pro League: “Non vogliamo approdare in Champions League”

Potrebbe farlo in futuro ma non nell’immediato. È quanto ha garantito, nel corso dell’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”, Carlo Nohra, CEO della Saudi Pro League: “Al momento non c’è nessuna intenzione da parte nostra di muoverci verso l’Europa. Poi si vedrà”.

Del resto, come precisato da Carlo Nohra, l’obiettivo nel breve e medio periodo è quello di dar vita a un prodotto appetibile e riconosciuto avendo come modello la Champions League. Dunque, per il momento i club della Suadi Pro League non hanno in programma di sbarcare in Champions League: una buona notizia per i club della nostra Serie A che di tutto hanno bisogno tranne che della concorrenza dei ricchissimi club sauditi.

