Classe e sensualità per Chiara Ferragni: in body è da urlo

La splendida influencer Chiara Ferragni ha postato alcuni scatti all’insegna della classe e della sensualità: il body alza le temperature

Fedez è tornato a casa e Chiara Ferragni, di conseguenza, è tornata a sorridere e può finalmente rilassarsi un po’. Il rapper milanese, come noto, è stato ricoverato d’urgenza fra le mura dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia. Di recente, inoltre, Fedez si è aperto sulla questione relativa alla salute mentale, in una lunga intervista concessa al ‘Correre della Sera’.

Al tumore al pancreas ha fatto seguito una depressione acuta sfociata in attacco ipomaniacale, che significa arrivare a perdere completamente la lucidità. Tale situazione alquanto delicata ha costretto la dolce metà di Chiara Ferragni ad assumere degli psicofarmaci abbastanza potenti, che talvolta però non sono privi di effetti collaterali.

L’augurio, ovviamente, è che la coppia più chiacchierata d’Italia non debba più affrontare momenti del genere. Stavolta il fondatore dell’etichetta discografica Newtopia ha rischiato seriamente di non farcela. Ragion per cui, nelle settimane a venire avrà bisogno di ulteriore sostegno da parte dell’influencer di Cremona, la quale parallelamente è finita di nuovo al centro delle polemiche.

Cosa è successo? Molto semplicemente la modella classe ’87, che lo scorso 7 maggio ha raggiunto la soglia dei 36 anni di età, ha lanciato un concorso per incontrarla. Per parteciparvi, però, è necessario spendere almeno 150 euro nel suo store. Si tratta, neanche a dirlo, di una cifra piuttosto esosa, che non tutti possono permettersi.

L’annuncio di Chiara Ferragni, inevitabilmente, ha generato nei suoi confronti numerose critiche in rete, anche da parte di genitori che per forza di cose hanno dovuto dire no alle richieste dei propri figli. Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale mette in palio per i suoi fans la possibilità di incontrarla e passare del tempo insieme.

Chiara Ferragni e il body sensuale: fan in delirio

Ma a queste condizioni per parecchia gente diventa difficile sposare l’iniziativa. Vedremo, dunque, se magari la star nata a Cremona deciderà di tornare sui suoi passi, cambiando i dettagli del concorso. Nel frattempo, Chiara ha ripreso già da qualche giorno a postare degli scatti un po’più ‘allegri’.

A tal proposito, venerdì pomeriggio ha postato sul proprio profilo Instagram alcune immagini che la ritraggono mentre indossa un body accattivante, un pantalone elegante e una borsa di grandi dimensioni. Il tutto accompagnato da un’abbondante giacca di pelle. Look totalmente nero, a firma Ferragamo. In descrizione la moglie di Fedez ha scritto: “Questo outfit è il mix perfetto di accessori moderni ed eleganti“.

Classe e sensualità per la modella 36enne. Il body, in particolare, accende la fantasia di chi osserva, oltre ad alzare le temperature. Le foto in argomento hanno scatenato i fans nei commenti sotto al post, tra chi esalta la bellezza di Chiara e chi invece critica anche aspramente questo tipo di abbigliamento. Ma in linea di massima gli scatti della Ferragni non deludono mai.