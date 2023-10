Colpo di scena Mbappé: ufficiale, ha firmato

E’ sempre al centro delle voci di mercato Kylian Mbappé, inseguito da anni da Florentino Perez per portarlo al Real Madrid

Kylian Mbappé è probabilmente il giocatore più forte del mondo. La realizzazione massima è stata la tripletta nella finale del Mondiale di Qatar 2022, che unita al rigore segnato nella serie ha portato a quattro marcature. Purtroppo per lui, però, non è arrivata la vittoria che invece è andata a Lionel Messi, assoluto favorito per la vittoria del Pallone d’Oro.

Però Mbappé ha già l’Europa ai suoi piedi e il premio arriverà nei prossimi anni. Il PSG farà di tutto per trattenerlo, tuttavia il rinnovo tarda ad arrivare e il suo più grande desiderio è quello di giocare per il Real Madrid. Subentrano però equilibri politici difficili da contenere, come i continui incontri e le dichiarazioni del presidente Macron o le pressioni di Al-Khelaifi.

Avere Mbappé al proprio servizio è più che avere un semplice calciatore. E’ ormai diventato un’icona, simbolo di un calcio fatto per giovanissimi in cui il francese appare come l’atleta perfetto e l’attaccante straordinario capace di risolvere le partite con una sola giocata. Ed è per questo che tutti vogliono accaparrarsi le sue prestazioni, anche quando non si tratta di calcio.

Mbappé è il nuovo modello di Dior

Secondo quanto riferito da ‘AS’, il PSG e Dior hanno raggiunto un fruttuoso accordo che vede la partnership tra le parti andare avanti in questa stagione e anche per la prossima. Dior realizzerà la divise del club parigino e alcuni di questi hanno già posato per il noto marchio lussuoso di moda. Da Skriniar a Kimpembe, passando per Kang In Lee e Mukiele. E ovviamente, anche Mbappé è diventato il volto simbolo di questa collaborazione.

La collaborazione va avanti da un bel po’, ma in questo periodo è arrivata la conferma che vede proseguire Dior e PSG insieme. Ed è chiaro che una grande mano l’ha data la permanenza di Mbappé a Parigi, dopo le insistenti pressioni del Real Madrid di ingaggiarlo a parametro zero. Al-Khelaifi e Campos hanno fatto di tutto per trattenerlo, ma la sensazione è che il francese non resterà a lungo.

Perché il Real Madrid è il massimo a cui un calciatore possa aspirare, Mbappé lo sa, firmare per i Blancos sarebbe la miglior scelta possibile per il prosieguo della sua carriera. Nel frattempo, da miglior giocatore è diventato modello di Dior, per una firma leggermente diversa dal calcio giocato.