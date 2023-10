Juventus, colpo a sorpresa per Giuntoli: sostituisce Fagioli

Le ultime vicende hanno creato un bel problema alla Juve che, senza Pogba e ora anche Fagioli, ha bisogno di rinforzi in mezzo

Ci vuole una scossa, la Juve di Giuntoli dovrà avere un passo diverso anche per quanto riguarda la campagna acquisti, a gennaio servirà necessariamente avere un centrocampista centrale in più, con una soluzione che si fa largo.

La società bianconera si trova sempre spiazzata, i casi extra calcistici sono motivo di forte preoccupazione. La Juve non avrà Pogba e Fagioli, questo ormai sembra assodato e anche imprevedibile rispetto a quanto preventivato a inizio stagione.

Il francese è stato colpito dal caso doping, mentre il centrocampista italiano è ancora protagonista della cronaca, per le prossime settimane non sarà a disposizione del club. Coperta corta per Allegri, che in mezzo al reparto era partito con abbondanza e ora rischia di avere gli uomini contati: Locatelli, Rabiot, McKennie, Miretti e Nicolussi Caviglia sono attualmente i centrali a disposizione.

Juve, Svanberg nel mirino: i dettagli

Cinque centrocampisti in mezzo per tre ruoli, forse sono pochi per come la Juve si spende in campo e per la ciclicità degli infortuni che colpiscono i bianconeri in ogni momento della stagione. Yildiz ha altre caratteristiche, difficilmente potrà essere una mezzala, mentre Allegri aveva provato nel ruolo anche Iling Junior ma è più una situazione di fortuna che non un reale esperimento riuscito. Ecco allora come si fa strada un colpo da piazzare: Svanberg dal Wolfsburg alla Juventus.

L’ex calciatore del Bologna è arrivato in Germania nell’estate del 2022, dimostrandosi un calciatore adatto per altri contesti. Nella prima stagione in Bundesliga ha giocato 28 gare con 4 gare, in questa annata invece sette presenze e una rete, ma soprattutto dà qualità e quantità al centrocampo. Classe 1999, è il profilo giusto per i bianconeri, l’uomo con esperienza nel torneo italiano ma soprattutto giovane per costruire insieme un percorso.

Un professionista apprezzato a Bologna e che tornerebbe in Italia volentieri, considerando come la sua fidanzata, Alice Magnussen, giochi proprio nella squadra felsinea femminile. Motivi che spingono a un trasferimento, nonostante sia un titolare indiscusso nel team tedesco.

La Juve dovrebbe offrire 20 milioni per lo svedese, pagato ai tempi dodici. Un affare per tutti, in questo momento particolare della stagione, con il team teutonico che avrebbe una buona plusvalenza, Svanberg l’opportunità di vestire la maglia di un top club e la Juve la soluzione adatta per gennaio.