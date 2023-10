Annuncio e Milan di sasso: parole chiarissime

Dichiarazioni in diretta televisiva che lasciano di stucco il Milan: un semplice lapsus oppure è un primo indizio di calciomercato?

I campionati europei sono fermi per lasciare spazio agli impegni delle varie Nazionali. Per i giocatori è un modo per ritrovarsi con i propri connazionali sparsi per il globo e confrontarsi anche in merito al momento personale che si vive con il club. Il trend, ad esempio, continua a essere molto positivo per Mike Maignan del Milan. Nonostante l’arduo compito di consolare la delusione milanista per il trasferimento nel 2021 di Gigio Donnarumma al PSG, il francese si è dimostrato facilmente all’altezza delle aspettative fino a superare di gran lunga.

La società rossonera ne è ben consapevole, perciò riflette sul modo più efficace di blindare il contratto del portiere, per evitare il rischio di perderlo dinanzi a una irrinunciabile offerta, già in estate. A 28 anni, Mike Maignan è nell’età perfetta per l’equilibrio fra esperienza e qualità ancora de esprimere ad altissimo livello e per molti anni. Si tratta di un giocatore dalle doti indiscutibili ma anche dalla personalità da leader, che fa molto bene al nuovo corso del progetto del Milan, all’interno dello spogliatoio.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il Milan intende negoziare il rinnovo del contratto di Maignan. Il portiere è legato per adesso ai rossoneri fino al 30 giugno 2026 con un accordo economico da 2,8 milioni di euro all’anno. Un valore, quello dell’ingaggio, che non corrisponde più al contributo che offre il portiere, sopratutto se si fa il paragone con i parametri economici del mercato degli stipendi del presente.

Milan, cosa accade con Maignan? Le parole del compagno allertano i rossoneri

La dirigenza del Milan è disposta ad adeguare il contratto di Mike Maignan, ma le prime richieste che sembrano giunte dall’entourage del francese sono un po’ troppo elevate per gli standard rossoneri. Pare, infatti, che abbia avanzato una domanda da 8 milioni di euro a stagione.

La società milanese potrebbe offrirgli non oltre 7 milioni di euro annui fra parte fissa e bonus. Una differenza non incolmabile, ma che si acuisce nella preoccupazione, stando a sentire le ultime dichiarazioni di Lucas Hernandez. Il difensore della Nazionale francese ha esaltato il rendimento del compagno di squadra, Mike Maignan, il quale è divenuto praticamente il titolare, ereditando il posto di Hugo Lloris.

Tuttavia, intervenuto pubblicamente, risponde con un lapsus che lascia spazi interpretativi: “Per me nessuno ad oggi è migliore di lui, sta vivendo un momento incredibile. Gioca a un livello superiore. È il numero uno al mondo e… abbiamo la fortuna di averlo nel club”. Club? Di certo non gioca nel PSG come Lucas Hernandez. Il difensore si accorge di essersi espresso male e si corregge: “Cioè in Nazionale, col club lo affronteremo in Champions League”. Già perché una delle sfide ai gironi sarà proprio Milan Vs PSG, ma chissà che non si stia per iniziare anche un confronto di calciomercato.