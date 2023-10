La Juve dice addio al suo campione, va in Francia: colpa di Zidane

Zinedine Zidane sta già pensando al suo futuro, l’incrocio di mercato porta anche a strappare via un big dalla Juventus

Una situazione particolare che andrà in scena prossimamente, il 2024 rilancerà grandi campioni e li sposterà da una parte all’altra, i tifosi bianconeri temono così di perdere uno dei loro idoli.

La presenza di Zidane a Torino per i cento anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus ha portato un po’ di nostalgia ai tifosi. Vedere il numero 21 in maglia bianconera è stato senza dubbio emozionante, nella sfida tra le leggende c’è sempre stato il passo di Zidane a fare la differenza.

Una qualità che si è vista in campo e potrebbe ripetersi nel mercato per il 2024, dove c’è la capacità di poter spendere tanti soldi per comprare i top player. Zidane tornerà ad allenare e questa girandola tra grandi club coinvolgerà poi anche un big bianconero, lasciando i tifosi in grande ansia sin da ora.

Una situazione che porterà un big per ogni squadra, ma a rimetterci – tecnicamente – sarebbe proprio la Juventus, che avrebbe comunque ben ricompensata la sua cessione. Di certo, non andrebbe giù ai tifosi, proprio perché sarebbe la dimostrazione di essere più debole delle altre squadre in Europa, ma in questo momento sono i conti economici a prendere il sopravvento.

Così con Zidane e Mbappé al Real Madrid, ecco che ci sarebbe un altro colpo ad andare in scena parallelamente come quello di Dusan Vlahovic al Psg.

Triangolo di mercato, affare in corso

I francesi andrebbero direttamente sul centravanti, collocandolo insieme ad Asensio per l’attacco del futuro. Un acquisto di peso per i parigini, che perderebbero Mbappé in direzione Madrid insieme all’ex trequartista bianconero, per la terza volta sulla panchina del Real. Tutto ciò libererebbe anche denaro sonante al Psg, che non dovrebbe pagare il mega ingaggio a Mbappé e riverserebbe così la cifra anche sulle casse bianconere, concedendosi la punta per il futuro.

Sarà un 2024 di grandi attese, i tifosi bianconeri sanno come il pericolo è in agguato. Vlahovic ceduto per 80 milioni è una chance non troppo lontana, il centravanti serbo è uno dei pochi nel ruolo che piace indistintamente a tutti i top club, e la Juve sa benissimo come davanti a un’offerta del genere non rinuncerà di certo. Situazione in itinere, ma le grandi manovre potrebbero indebolire la Serie A, perdendo uno dei suoi campioni.