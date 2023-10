Si sente già della Juventus: “Mi mancherà tutto qui”

Il centrocampista ha lanciato un segnale importante, la Juventus già si sfrega le mani: è in vantaggio sulle concorrenti?

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, i due titolari del mercato bianconero, stanno lavorando a stretto contatto per capire come impostare la sessione di gennaio: Massimiliano Allegri ha le idee piuttosto chiare, i due dirigenti non dovranno fare altro che cercare di accontentarlo.

Prima di tutto si dovrà risolvere un problema molto importante come quello del centrocampo che è stato peggiorato nelle ultime ore con l’esplosione del caso scommese relativo a Nicolò Fagioli. Nel frattempo si dovrà aspettare il responso del processo a carico di Paul Pogba per capire l’entità della squalifica, ma tutti gli scenari finora contemplati dalla società portano a una sola conclusione: rescissione del contratto del francese.

Non dimentichiamo poi il rinnovo di Adrièn Rabiot che sarà certo solo nel caso in cui la Juve raggiunga la Champions League.

Ci sarà quindi da lavorare non poco, perché sostituire due calciatori come Fagioli e Pogba in un mese scarso di trattative sarà un’impresa. Qualche nome in entrata tuttavia già si può fare.

Eduard Spertsyan è uno dei tanti calciatori che la Juventus ha sul suo taccuino.

Numero dieci vecchio stile e punto di riferimento del Krasnodar e della Nazionale Armena, Spertsyan molto probabilmente diventerà oggetto del desiderio di molti club che stravedono per lui, considerando il costo non esorbitante del cartellino (circa 15 milioni) e la sua voglia di giocare ad alti livelli dopo diversi anni nella Premier League russa.

Juventus, Spertsyan nel mirino

Da parte sua c’è tutta la disponibilità di questo mondo a sbarcare in Europa. Ed è stato lo stesso armeno a confermare le voci di mercato su di lui: “Mi mancherà tutto qui, ma voglio provare ad andare in Europa finché ne ho la possibilità”, ha detto Spertsyan. “Non voglio partire ad ogni costo, ma se dovesse accadere sono fiducioso e penso che ce la farò”.

Parole inequivocabili che la Juve ha percepito come dirette a lei, e così ha inviato un osservatore del proprio team per vedere il 23enne all’opera da vicino durante la sfida di Riga tra Lettonia e Armenia. Spertsyan piace soprattutto a Giuntoli che vorrebbe replicare un colpo ‘alla Kvaratskhelia’ che ultimò nel marzo 2022 anticipando tutti. Ma in questo caso la situazione è diversa perché sull’armeno ci sono tanti club, non solo italiani: oltre a Inter e Fiorentina, Newcastle, Ajax e Borussia Monchengladbach sono pronte a fare carte false per tesserare il talentuoso armeno.