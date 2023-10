Allarme Chiesa: i tifosi tremano verso Milan-Juve

Continua a suonare l’allarme per Federico Chiesa in vista di Milan-Juventus in programma domenica sera. Le ultime

Federico Chiesa non sta ancora bene. L’allarme dopo dieci giorni dall’infortunio patito che gli ha fatto saltare il derby contro il Torino non è ancora rientrato. L’attaccante bianconero, pur trattandosi di un infortunio di poco conto, sente ancora dolore e non si è ristabilito. Rischia seriamente di non farcela nemmeno per Milan-Juventus in programma domenica sera.

Il giocatore ha dovuto saltare anche gli impegni con la Nazionale. Prima inserito nella lista dei convocati di Spalletti, è stato anche a Coverciano dove si è allenato quasi per tutta la settimana.

Alla vigilia del match contro il Malta (cioè venerdì scorso) constatata l’impossibilità ad esserci sia contro il Malta stesso sia contro l’Inghilterra, i medici azzurri in accordo con quelli della Juve, hanno optato per il suo rientro alla base. Dunque niente Nazionale e ritorno a Torino dove nei prossimi giorni verrà monitorato quotidianamente.

Allarme Chiesa, i tifosi tremano: può saltare anche Milan-Juve?

Ma come sta l’ex Fiorentina? Spazziamo subito tutti i dubbi: il giocatore è attualmente in forse per la gara contro il Milan. L’infortunio, come detto, non è grave ma molto fastidioso. E ad oggi non è possibile stabilire con certezza se riuscirà a recuperare per il primo vero big match stagionale dei bianconeri. Dipenderà anche dalle sue sensazioni e si procederà con la massima cautela.

L’allarme intorno le sue condizioni non è ancora rientrato. Probabilmente la decisione verrà presa a ridosso della partita anche dopo i vari confronti tra i medici e Max Allegri. L’allenatore, così come tutto l’ambiente Juve a partire dallo staff medico, non vuole correre rischi. Il giocatore ci sarà solo se è in grado di essere al 100% o giù di lì. Dunque al momento Chiesa resta in dubbio e lo sarà fino a ridosso del match.

La sensazione è che alla fine potrà farcela ma non ci saranno certezze fino a qualche ora prima della partita. Solo allora verrà presa una decisione definitiva. Un inizio di stagione sfortunata per Chiesa che sta avendo vari problemini che già gli avevano impedito di esserci nelle prime convocazioni della Nazionale di Spalletti. Vedremo se potrà esserci, invece, domenica sera al ‘Meazza’, in una sfida già significativa – forse più per la Juve – in ottica ambizioni scudetto.