Dua Lipa è tornata: fa impazzire i fan

Lo ha fatto davvero: l’ultima decisione della cantante di fama mondiale ha spiazzato tutti

Colpo di scena inaspettato da parte di Dua Lipa, una delle cantanti contemporanee più apprezzate in tutto il mondo. Basti pensare che solo sul suo account Instagram personale sono quasi 90 milioni i followers che ogni giorni aspettano di vedere un suo contenuto. A proposito di social, proprio lì l’artista ha deciso di regalare ai propri fan qualcosa di mai visto prima.

Forse questa mossa non ha proprio giovato ai numeri di Dua Lipa che qualche follower lo avrà sicuramente perso, ma questo alla cantante albanese d’origini ma londinese d’adozione non è interessato. Anche perché dopo quello che ha fatto il numero dei suoi seguaci sembra destinato a salire ancora. Se oggi sono in 90 milioni a seguirla a breve potrebbe infatti sfondare il tetto dei 100 milioni.

Strategia di marketing niente affatto male da parte della diva del palcoscenico oggi ventottenne che ha da poco regalato ai suoi spettatori qualcosa di unico. A testimonianza che riesce ad incantare il proprio pubblico non solo durante le sue esibizioni dal vivo ma anche quando è lontana dal palco. L’ultima sua mossa ha lasciato tutti senza parole.

Dua Lipa è tornata, la mossa della cantante fa impazzire tutti

Nelle ultime settimane Due Lipa ha preso una decisione importantissima: quella di eliminare tutti i contenuti dal suo Instagram ufficiale. Una mossa che ha fatto parlare tantissimo di sé e che ha anche fatto fuggire qualcuno. Inizialmente si è parlato di hackeraggio ma a quanto pare è stata una semplice scelta. Ora, però, l’artista ha deciso di tornare facendo impazzire i suoi numerosissimi followers.

Nessuno si aspettava di vederla così di nuovo protagonista sui social da un giorno all’altro e invece è successo. Senza troppe spiegazioni, Dua Lipa si è prima presa un periodo di riflessione per poi tornare più presente che mai. Ora i fan si chiedono se tornerà a pubblicare anche i lavori del passato, quelli presenti fino a qualche giorno fa, o se da ora in poi condividere solo scatti e video nuovi di zecca.

Grande apprezzamento da parte del popolo del web che ha così concentrato tutte le sue energie sull’unico scatto presente sul suo account. “Vi sono mancata?” ha scritto la classe 1995 che ha ricevuto tantissimi commenti positivi, non per l’ultimo quello di Spotify che ha risposto di sì alla sua domanda. Il pubblico ora spera che non ci siano altre pause troppo lunghe da parte sua.