Sacrificio già scelto, addio Inter: i nerazzurri fanno cassa

L’Inter potrebbe sacrificare uno dei titolarissimi della truppa guidata da mister Simone Inzaghi: c’è la Premier League sul big nerazzurro

La delicata questione relativa alle scommesse su piattaforme online illegali sta scuotendo l’intero sistema calcistico italiano. Sembra che siano numerosi i giocatori coinvolti in questa vicenda, il che alza in maniera rilevante l’asticella della preoccupazione.

Soltanto tra pochi giorni, però, ripartirà il campionato di Serie A, di conseguenza le varie squadra, in attesa del rientro dei nazionali, devono lavorare sodo in vista dei prossimi impegni, senza lasciarsi distrarre dalle voci provenienti dall’esterno. Tra l’altro, ci aspetta un weekend alquanto intrigante, durante il quale si affronteranno faccia a faccia Milan e Juventus fra le mura di San Siro.

Ecco che l’Inter targata mister Simone Inzaghi potrebbe approfittarne per riappropriarsi immediatamente della vetta della classifica, che allo stato attuale delle cose dista due punti. Ma la condizione imprescindibile è che i nerazzurro abbiano la meglio sull’insidioso Torino di Ivan Juric. Si tratta di una trasferta abbastanza complicata per la compagine interista, ma la voglia di riscatto è parecchia dopo l’amaro pareggio a San Siro contro il Bologna dell’ex Thiago Motta.

A detta di numerosi esperti e non mister Inzaghi ha a disposizione la rosa più forte della massima serie italiana nel complesso. Questo potrebbe comunque non bastare ad aggiudicarsi il ventesimo Scudetto tra qualche mese? La risposta è sì e le annate sportive precedenti lo dimostrano ampiamente.

Il Milan, in particolare, è un avversario molto temibile, perciò è bene non sbilanciarsi troppo al momento. Ad ogni modo, non è affatto da escludere che possa avvenire un cambiamento importante nel mondo Inter al termine della stagione corrente. O forse anche più di uno, chissà. Dipenderà dai risultati che la squadra lombarda otterrà sul campo.

L’Inter e l’addio del big a fine stagione: il grande sacrificio è possibile

Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che l’Inter non vive una situazione florida dal punto di vista finanziario, anzi. Gli introiti provenienti dalla Champions League hanno trasmesso non poco ossigeno alle casse nerazzurre, però in ambito di calciomercato una cessione di grande rilievo consentirebbe di agire più facilmente sul fronte entrate.

In tal senso, il club meneghino potrebbe convincersi a mettere in atto un sacrificio importante, al fine di potenziare ulteriormente il gruppo guidato da Inzaghi. E uno dei maggiori indiziati ad abbandonare la nave interista nell’estate del 2024 sarebbe Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo rappresenta uno dei punti di forza della ‘Beneamata’, anche se caratterialmente parliamo di un calciatore non semplice da gestire. Su di lui si registra l’interesse concreto da parte di Newcastle e Manchester United, ma non mancano altre pretendenti in Europa. Di fronte ad una corposa offerta da 80-90 milioni di euro, Barella potrebbe davvero fare le valigie e trasferirsi altrove. Marotta e Ausilio ci pensano.

