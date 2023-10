Il big lascia la serie A e va in Arabia: colpo a sorpresa

L’Arabia Saudita colpisce ancora e pesca nel campionato italiano, pronta a portare via un altro campione dalla Serie A.

La ‘minaccia’ del campionato arabo non smette di aleggiare su quello italiano con il torneo emergente pronto a portare via dalla nostra Serie A un giocatore di una nostra big.

Durante la scorsa estate la Saudi Pro League ha portato via dai campionati europei diversi calciatori. Alcuni hanno subito accettato le proposte arrivate dal torneo arabo, altri hanno preferito restare ancora in Europa ma non si sa per quanto resisteranno. Nel mirino delle squadre della Saudi Pro League sarebbe finito un altro big del nostro campionato che il prossimo giugno potrebbe dire definitivamente addio alla Serie A dopo diversi anni.

Calciomercato, un nuovo big nel mirino del campionato arabo

Il prossimo calciatore che potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita è Paulo Dybala. L’argentino è costantemente alle prese con infortuni che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi anni. La Roma starebbe facendo le sue valutazioni e potrebbe dare l’ok alla sua partenza per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe andare a trovare un contratto molto importante dal punto di vista economico quando si troverà alla soglia dei 31 anni. Una soluzione che potrebbe far felici entrambe le parti con Dybala che raggiungerebbe diversi big che già durante l’estate del 2023 hanno deciso di dire sì alle ingenti proposte derivanti dall’Arabia Saudita.

Appare difficile però, se non impossibile, che la Roma possa dare l’ok alla partenza del calciatore argentino durante la sessione di mercato invernale. I giallorossi avrebbero bisogno di tempo per trovare un sostituto all’altezza da regalare a José Mourinho in vista della seconda parte di stagione ed ogni discorso relativo alla sua cessione appare rimandato alla prossima estate. La speranza dei giallorossi è quella di riavere presto l’ex Juventus al pieno delle sue potenzialità senza doverlo perdere ancora per infortunio durante il campionato.

Potrebbe però cambiare l’attacco giallorosso già a partire dal prossimo inverno. I giallorossi infatti potrebbero salutare Azmoun che fa fatica a trovare spazio nell’attacco dei capitolini così come appare a rischio la posizione di Andrea Belotti. Con il recupero in vista di Abraham, lo spazio per il centravanti ex Torino potrebbe diminuire e potrebbe accettare la cessione per provare una nuova avventura, o all’estero o in Serie A.