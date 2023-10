Milan, che fai? Così dovrai cederlo

Milan di nuovo a caccia dello scudetto, ma i rossoneri sono in ansia per il futuro dei big: per uno in particolare rischio concreto di cessione

La rivoluzione estiva ha portato, per ora, frutti importanti per il Milan, che rinnovato nelle energie e nello spirito della sua rosa ha approcciato il campionato alla grande e alla seconda pausa stagionale si trova in testa da solo, davanti a tutti. Un solo brutto passo falso, quello nel derby contro l’Inter, per il resto la squadra di Pioli le ha vinte tutte.

Dopo le contraddizioni della stagione scorsa, il Diavolo vuole essere brillante sia in Italia che in Europa. L’obiettivo, senza girarci intorno, è quello dello scudetto della seconda stella sulla maglia. Anche in questo, il duello cittadino con l’Inter si preannuncia davvero interessante e intenso. Dopo la sosta, ci sarà subito una importante prova del nove per i rossoneri, che si confronteranno con la Juventus. Match fondamentale per capire la reale forza del Milan e se i bianconeri possano pensare di aspirare a qualcosa di più della zona Champions.

Intanto, la pausa serve come sempre per fare il punto della situazione, anche dal punto di vista del calciomercato. Un Milan che verosimilmente a gennaio, specie se dovesse andare avanti in Champions League, potrebbe pensare a qualche rinforzo. Ma c’è anche da pensare alle situazioni ‘interne’ e dunque ai rinnovi contrattuali. Quello più urgente appare quello di Rade Krunic, ma ce n’è anche un altro che non fa esattamente dormire sonni tranquilli, anzi.

Milan, il rinnovo di Maignan è in salita: scatta l’allarme

Sullo scudetto di due anni fa, una delle firme principali è stata quella di Mike Maignan. E non è un caso che il Milan lo scorso anno in campionato abbia pagato anche la sua lunga assenza. Il portiere francese è oggi uno dei migliori interpreti al mondo e non ha fatto rimpiangere Donnarumma. Ma il suo futuro a Milano è incerto.

Al momento, l’estremo difensore guadagna 2,8 milioni di euro, una cifra sottodimensionata per il suo effettivo valore. La società intende portarlo fino a 5 milioni di euro l’anno, in linea con gli altri top player del club, ma dall’altra parte la richiesta è assai superiore. Circa 8 milioni di euro, un ingaggio che difficilmente il Milan potrebbe sostenere. Senza accordo, e con una scadenza fissata al 2026, la prossima estate potrebbe già essere quella dell’addio.