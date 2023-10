Inter nero… Azzurra: triplo colpo italiano di Marotta

Inter mai doma sul mercato, possibili rinforzi a gennaio: ecco la tripla idea di Marotta

L’Inter concorrerà fino a fine stagione per lo scudetto, provando a vincere anche Coppa Italia, Supercoppa Italiana e sognando la seconda finale di Champions consecutiva. Sicuramente per tutto questo c’è bisogno di una rosa molto folta e ultra competitiva.

A tal proposito, secondo le ultime voci di mercato, Marotta ha più idee già salite alla ribalta. Vedi Taremi del Porto. Per quanto riguarda le uscite, invece, per adesso non è facile individuare possibili partenti, anche se tra i candidati all’addio figura sicuramente Stefano Sensi in scadenza a giugno.

In ottica futura, tornando al fronte entrate, occhio al possibile triplo acquisto italiano che renderebbe l’Inter un po’ più… Azzurra.

Tre calciatori cresciuti in Serie A sarebbero sulla lista del CEO interista. Parliamo anzitutto del ventitreenne Marco Carnesecchi tornato all’Atalanta ma che non sta trovando spazio. L’Inter potrebbe metterlo alle spalle di Sommer per una stagione, per poi dargli i gradi di titolare.

Triplo colpo italiano: Inter più (nero)Azzurra

Gli ottimi rapporti tra Zhang e Percassi potrebbero favorire poi la società milanese in un’altra trattativa coi bergamaschi. Non sarà facile, ma a giugno Marotta potrebbe pproverà a dare ad Inzaghi anche Giorgio Scalvini. Il difensore molto probabilmente partirà a fine stagione e non è detto che alla fine scelga la meta interista, su di lui ci sono infatti pure Juventus e Milan oltre che diverse big straniere.

Il terzo colpo azzurro potrebbe essere Colpani. Sul ventiquattrenne del Monza, l’Inter si potrebbe precipitare pure a gennaio. Il prezzo del tuttocampista bresciano sta salendo sempre di più, visto che in 8 gare di campionato ha già messo a segno 4 reti. Colpani è alla quarta stagione con i brianzoli e il suo ultimo prolungamento di contratto è arrivato pochi mesi fa. Il Monza potrebbe chiedere anche 20 milioni per il suo cartellino.

Per lui come per gli altri due calciatori italiani citati, c’è anche un’altra possibilità: ovvero che i nerazzurri chiudano l’acquisto già a gennaio per poi lasciare il calciatore in prestito all’attuale società fino a fine anno. Non resta che attendere il mercato invernale per capire quali sono le intenzioni di Marotta, ora più che altro alle prese coi rinnovi di contratto. Il più importante è senz’altro quello di Lautaro Martinez, il quale viaggia verso la firma su un nuovo accordo con scadenza fissata a giugno 2028.