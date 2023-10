Lukaku dimenticato: la stoccata fa male al belga

Non si placano le polemiche nei confronti di Romelu Lukaku: è arrivata una pesantissima stoccata all’attaccante belga in forza alla Roma

La data segnata sul calendario è domenica 29 ottobre, giorno in cui la Roma targata José Mourinho sarà ospite dell’Inter di Simone Inzaghi fra le mura infuocate San Siro. Si prospetta un match alquanto scoppiettante, con i tifosi della ‘Beneamata’ che attendono con ansia il ritorno di Romelu Lukaku nel loro stadio. Big Rom, dal canto suo, dovrà prepararsi nel migliore dei modi soprattutto da un punto di vista psicologico.

Già, perché 50mila supporters del club nerazzurro sono pronti ad accoglierlo armati di fischietto. Lo utilizzeranno ad ogni tocco di palla del centravanti belga, cercando di distrarlo e metterlo in difficoltà. A meno di infortuni, anche in quell’occasione Lukaku occuperà la posizione centrale dell’attacco romanista dal primo minuto.

Mourinho fa grande affidamento sull’ex Manchester United, che finora ha dimostrato di essere in un ottimo momento a livello realizzativo. Uno come lui, se sta bene fisicamente e mentalmente, è in grado potenzialmente di fare la differenza contro qualunque avversario. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è ben consapevole di ciò, non a caso lo avrebbe riportato molto volentieri ad Appiano Gentile.

Ma poi la storia è andata diversamente e adesso il classe ’93 rappresenta un nemico a tutti gli effetti. Il doppio tradimento non è stato perdonato nel mondo Inter, tant’è che continuano ad arrivare delle rilevanti frecciate nei confronti del bomber di Anversa. Ci ha pensato lo stesso Marotta ad alzare le temperature in vista del 29 ottobre.

Il dirigente nerazzurro ha preso parte al Festival dello Sport e ad un certo gli è stato chiesto chi preferisce tra l’attaccante belga e Mauro Icardi, il quale sta brillando nelle fila del Galatasaray. L’AD del club lombardo non ha dubbi: “Per come sono andate le cose, meglio Icardi“.

Inter, Marotta sicuro: “Meglio Icardi di Lukaku”

Parole che sicuramente non avranno fatto piacere a Big Rom. Marotta ha gestito in prima persona entrambe le vicende e il suo pensiero è lo stesso di tutti gli altri manager di Viale della Liberazione. D’altronde, Lukaku si è comportato diversamente rispetto al collega argentino, inoltre la ferita per la traumatica rottura con l’ex Chelsea è ancora fresca.

Nonostante sapesse di essere destinato ad abbandonare la nave nerazzurra per ciò che era accaduto, Icardi ha continuato a manifestare l’amore per la maglia dell’Inter fino all’ultimo. E tutt’ora sente forte il legame con la società meneghina, tant’è che nelle scorse settimane sarebbe tornato di corsa alla Pinetina. Tra l’altro, più volte la Juventus ha provato a convincerlo a sposare il progetto bianconero. E anche il Milan si è fatto avanti, ma l’ex Paris Saint Germain ha scelto di restare fedele alla ‘Beneamata’.

Invece Lukaku, che non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla rottura, si è lasciato trasportare dal corteggiamento di Juve e Milan. Un qualcosa che viene considerato ben più grave se paragonato ai problemi generati perlopiù da Wanda Nara qualche anno fa. E chissà che il club nerazzurro non decida una volta per tutte di mettere in atto un nuovo matrimonio con Icardi, anche se tale scenario resta assai improbabile per vari motivi.