Subito al Milan a gennaio. si chiude a sei milioni

Uno degli obiettivi rossoneri può arrivare a gennaio in saldo. Offerta di sei milioni, il giocatore è vicino

Uno dei difensori più promettenti della Liga spagnola può arrivare al Milan per migliorare il reparto arretrato di mister Pioli. La dirigenza ha stanziato 6 milioni di euro per preparare l’offerta ufficiale ad un club spagnolo e portare a Milano il difensore.

Voluto da molti club europei, il terzino è pronto a sbarcare in Serie A e aiutare i rossoneri a vincere lo scudetto. La finestra invernale sarà decisiva per il Milan.

Il giocatore in questione è Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 cresciuto nel Barcellona e attualmente titolare del Betis Siviglia.

Acquistato nel 2021 dai biancoverdi, oggi lo spagnolo è diventato importantissimo per la difesa del club, ma di fronte ad una buona offerta potrebbe fare le valigie e partire, pur restando in Europa. Il Milan sembra essere vicino al terzino, e potrebbe presentare un’offerta al Betis e prenderlo in saldo.

Quella di 6 milioni di euro può essere l’offerta giusta, anche se gli spagnoli potrebbero rilanciare o aspettare le altre contendenti per il giovane talento spagnolo.

Juan Miranda al Milan: ecco il nuovo vice-Theo

Juan Miranda potrebbe essere il nuovo vice-Theo sulla fascia sinistra del campo. La sola presenza del francese come interprete naturale in quel ruolo fa preoccupare il Milan, che ha deciso di risolvere la questione il prima possibile. Un’offerta di 6 milioni di euro potrebbe far cedere il Betis Siviglia, che potrebbe rinunciare a Miranda e accettare la somma per migliorare la sua situazione finanziaria.

Il giocatore spagnolo non ha ancora espresso la volontà di partire, ma sarebbe sicuramente pronto a partire in direzione Milan, per far riposare Theo Hernandez e partecipare anche agli impegni europei dei rossoneri, grande occasione per migliorare la sua esperienza. Sul piano tecnico sarebbe una soluzione sicuramente più difensiva per Pioli, che potrebbe fare affidamento sullo spagnolo per proteggere un eventuale risultato. Appena 6 gol e 9 assist per il giocatore in 85 presenze con il Betis, numeri ben lontani dalle performance dell’ex Campione del Mondo.

La dirigenza del Milan ha concesso la cifra per acquistare il difensore spagnolo, che ha già debuttato in nazionale in passato, specialmente nelle giovanili. Il difensore classe 2000 è stato a lungo nella cantera del Barcellona, per poi passare al Betis per 7 milioni di euro nel 2021.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024, ma potrebbe partire già da gennaio. Pioli è pronto ad accoglierlo in rosa per migliorare la sua difesa, ma resta da vedere la volontà del giocatore e del suo club.