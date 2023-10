Mourinho vuole il suo vecchio allievo, la Roma lo accontenta: affarone a gennaio

C’è anche la Roma tra le protagoniste delle indiscrezioni di calciomercato che hanno animato la pausa di ottobre per le Nazionali. Mourinho potrebbe essere accontentato di nuovo

Un pausa di Serie A per le Nazionali che passerà indubbiamente alla storia, quella che si sta per concludere. Le notizie sui calciatori di Serie A coinvolti in un giro di scommesse illecite hanno dominato (e lo faranno ancora) l’attualità calcistica per giorni, oscurando anche gli impegni dell’Italia di Spalletti che si sta giocando la qualificazione a Euro 2024.

Puntuali, poi, come accade ogni qualvolta il campionato si ferma, tornano in auge le indiscrezioni di calciomercato che coinvolgono gran parte delle Big del campionato, in vista della sessione invernale in programma a Gennaio.

Milan e Inter si contendono Taremi per rinforzare l’attacco. La Juventus pensa a Hojbjerg per sostituire Pogba, prossimo alla squalifica per doping. Il Napoli sonda le alternative a Garcia in caso di esonero. E la Roma ? Ovviamente, non mancano notizie anche sui giallorossi. Le tre vittorie consecutive prima della pausa hanno ridato entusiasmo ai tifosi e allo stesso Mourinho, sempre alle prese però con una perdurante emergenza infortuni.

Mourinho ha scelto il rinforzo: sarà accontentato?

Contro il Cagliari, si è fatto male (di nuovo) Paulo Dybala. Un infortunio al ginocchio meno grave del previsto ma che priverà la Roma del suo numero dieci per qualche settimana. Emergenza anche in difesa con Smalling e Llorente ancora indisponibili anche se il loro rientro in gruppo è vicino, in vista dei match con Monza e Inter.

Mourinho dovrà ancora fare in meno, in difesa, di Kumbulla, infortunatosi al ginocchio lo scorso aprile nel match contro il Milan. Ne avrà ancora per qualche mese, il difensore albanese, motivo ulteriore che potrebbe spingere la Roma a intervenire sul mercato per assicurarsi una valida alternativa per la retroguardia.

Mourinho avrebbe individuato il possibile rinforzo per la difesa in Eric Dier del Tottenham. Il difensore è finito ai margini con il nuovo allenatore degli Spurs, Postecoglou. Peraltro, va anche in scadenza di contratto a fine anno, motivo ulteriore che potrebbe convincere il club londinese a lasciarlo partire a Gennaio con un indennizzo.

Difensore di grande esperienza anche a livello internazionale, Dier è un profilo molto gradito a Mourinho che lo ha allenato già nella sua precedente esperienza al Tottenham. Peraltro, il difensore è tesserabile anche come comunitario dopo l’avvenuta equiparazione dei calciatori inglesi, avvenuta la scorsa estate. Attenzione, tuttavia, alla concorrenza dello Sporting Lisbona che rivorrebbe Dier dopo una precedente esperienza in Portogallo terminata nel 2014.

Alla Roma è stato proposto, per la difesa, anche lo svincolato Jerome Boateng, ipotesi che il club giallorosso ha declinato.