Addio Milan, il club ha deciso: parte a gennaio

Il Milan vorrebbe farlo crescere in prestito: partirà a gennaio con molta probabilità, ecco le ultimissime di calciomercato

Al Milan tutti sono concentrati per la super sfida di lusso di sabato contro la Juventus, un banco di prova per Stefano Pioli che spera di continuare a vincere per blindare il primo posto. La gara è importante anche perché permetterà di capire alla guida tecnica se la sosta delle nazionali abbia influenzato negativamente sui calciatori.

In questo momento il tecnico parmigiano non spera altro che vedere tutti i suoi titolari varcare l’ingresso del centro sportivo di Milanello. Dopodiché si penserà solo ed esclusivamente a come mettere in crisi la formazione di Allegri che nell’ultimo periodo ha dato prova di essere una squadra già pronta.

Negli uffici di casa Milan intanto sembra fatto il prestito del giovane terzino proveniente dalla Primavera, mentre si fa viva la possibilità di accogliere già a gennaio un nuovo quarto di difesa.

Il Milan continua a monitorare la situazione di Juan Miranda, è lui il prescelto per sostituire (in caso di addio in estate) il vice-capitano Theo Hernandez. Il terzino, attualmente in forza al Betis, è già stato indicato come possibile nuovo colpo per il mercato invernale, più che altro perché gli andalusi vorrebbero monetizzare il più possibile visto che l’ex Barcellona andrà in scadenza a giugno 2024.

Milan, tra Miranda e Bartesaghi: la situazione

Al contempo la società rossonera riflette sul neo tesserato Davide Bartesaghi, che ha già avuto modo di esordire a San Siro nella gara contro l’Hellas Verona. Tanta emozione per lui, Pioli ha fatto capire di ritenerlo all’altezza della situazione ed è molto probabile che lo spinga verso un prestito in modo che accumuli esperienza e minuti nelle gambe, necessari per diventare un giorno un calciatore ‘da Milan’.

L’arrivo eventuale di Juan Miranda spingerebbe il terzino della Primavera a trovarsi quanto prima una nuova squadra. Non sono poche le società interessate al suo profilo, il terzino in quei pochi minuti di Serie A disputati (al posto di Alessandro Florenzi) ha dimostrato ottime cose, tra le quali grande corsa e fisicità.

Tra le squadre interessate a Bartesaghi ci sarebbero Parma, Cremonese ed Empoli. Tutto sta nelle mani del Milan, probabile che opti per la carta Empoli in quanto squadra di A. Ma in questo momento nulla è certo, si attende il via libera della società per l’arrivo di Miranda.