Porta chiusa per Conte: ha rotto col presidente

Ha rotto con il Presidente: porte chiuse per l’ex tecnico del Tottenham, Antonio Conte, il cui nome sul calciomercato è sempre più ‘caldo’

Anche da disoccupato (di lusso) Antonio Conte fa parlare di sé. L’ex tecnico del Tottenham ha di recente dichiarato di non essere disponibile a subentrare a stagione in corsa, anche perché in questo momento la sua priorità è quella di godersi la sua famiglia.

Eppure il suo nome viene tirato in ballo per ogni panchina di una big della nostra Serie A che traballa. D’altra parte, lo stesso tecnico salentino, ospite della trasmissione ‘Belve’, in onda su Rai 2 e condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, si è sbottonato un po’ lasciando trapelare le sue intenzioni riguardo al suo futuro professionale.

In particolare, Antonio Conte ha fatto intendere che, mentre alcune piste restano aperte, con un Presidente con cui di recente ha avuto dei contatti ha rotto.

Negli ultimi giorni Antonio Conte è stato accostato alla panchina del Napoli tanto da aver avuto, come rivelato dal giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘Radio Radio’, un incontro con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Porta chiusa per Conte: ha rotto con Aurelio De Laurentiis

Summit che, però, non ha portato a nulla di concreto, con i campioni d’Italia che, quindi, vanno avanti con l’attuale tecnico Rudi Garcia, il quale comunque si gioca la permanenza sulla panchina azzurra nel trittico di match contro l’Hellas Verona, l’Union Berlino, in Champions League, e il Milan.

“La strada per il Napoli mi pare si sia chiusa una settimana fa, dopo il colloquio con De Laurentiis”, ha sottolineato Sabatini.

Se la pista azzurra è del tutto tramontata, restano ancora in piedi quelle della Juventus e della Roma. Sempre secondo Sandro Sabatini, “sicuramente Conte ha tastato il terreno per il ritorno alla Juventus. Secondo me, il messaggio più forte che manda è quello che vorrebbe tornare alla Juventus”.

Del resto, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche dei dirigenti bianconeri e di un contratto oneroso che di fatto lo blinda in quanto la Juve non naviga nell’oro, Max Allegri è sempre sotto esame. E in caso di un suo esonero il preferito dai tifosi bianconeri, oltre che l’unico in grado di ridare entusiasmo a una piazza ancora scossa dalle ultime vicende extra-campo, è proprio il tecnico salentino.

Tuttavia, per l’ex capo ufficio stampa dell’Inter (dal 1994 al 2001), Antonio Conte si candida anche per la panchina della Roma il cui attuale titolare, lo ‘Special One’ José Mourinho, è ormai ai titoli di coda della sua avventura sulla sponda giallorossa del Tevere.