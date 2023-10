Asia super piccante sul letto: scatto da urlo

Scatto da urlo per Asia Valente: la giovane modella è super piccante su letto, i fan sognano ad occhi aperti

Giovane modella e influencer, Asia Valente è una dei nuovi volti del mondo televisivo italiano ed è stata subito brava nel farsi apprezzare dal pubblico non solo per il carattere, ma anche per la sua incredibile bellezza.

Classe 1996 e di origini pugliesi, Asia ha avuto ben chiari fin da subito i suoi obiettivi, tanto che dopo aver terminato gli studi decide di trasferirsi a Milano per diventare modella. Ed è qui che Asia si è subito distinta per la sua bellezza e non sorprende che nonostante la giovane età abbia già sponsorizzato diversi brand noti.

In tv, la modella e influencer ha partecipato a programmi molto noti come Ciao Darwin e Le Iene, ma è grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP e a La Pupa e il Secchione che Asia conquista tantissima popolarità, La giovane modella si fa apprezzare tantissimo e ciò che balza all’occhio prima di ogni cosa è la sua imponente bellezza che lascia tutti senza fiato.

Popolarità che Asia vede crescere anche via social dove su Instagram è già seguita da 2,1 milione di follower che restano rapiti dagli scatti che la giovane influencer riesce a regalare. E con l’ultimo update pubblicato, Asia ha voluto proprio far perdere la testa al suo seguito mostrandosi una versione sensualissima di se posando sul letto.

Fin dalla sua prima apparizione in tv, Asia Valente ha mostrato di possedere una fascino davvero senza eguali. Non stupisce, dunque, che la modella abbia conquistato subito tanta popolarità e che su Instagram abbia toccato in pochissimo tempo i 2 milioni di follower. Un numero destinato, però, a crescere considerato che Asia si sta facendo sempre più largo tanto nel mondo televisivo quanto in quello della moda ed i suoi fan non vedono l’ora di vedere cosa regalerà in futuro.

Asia Valente da impazzire: scatto piccante sul letto e visione paradisiaca

Nel frattempo, però, c’è da godersi il presente e via social Asia sa come farsi desiderare ancor di più dai propri fan. Nell’ultimo update pubblicato, infatti, la modella ha voluto far impazzire il proprio seguito scattandosi una foto sul letto, mostrandosi super piccante e regalando una visione davvero paradisiaca.

Posa sensuale e sguardo rivolto verso la camera quasi come se la modella volesse invitare chi la guarda a raggiungerla, mentre la camicetta rosa lievemente aperta mette in mostra una scollatura importante che pure vuole la sua parte. Ad attrarre, però, sono anche le sue gambe che sembrano scolpite tanto che sono perfette e che catturano decisamente l’occhio dello spettatore come se fossero un’opera d’arte.

Uno scatto davvero da sogno quello regalato da Asia che ha conquistato tantissimi likes in poco tempo, lasciando tutti completamente di sasso. I fan sperano di poter vedere presto altri scatti simili ma, guardando il profilo di Asia, non dovrebbe passare molto tempo prima che la modella torni a mostrare il suo lato più sensuale.