Roma, doppia tegola per Mourinho: KO in allenamento

La Roma si prepara ad un tour de force in vista di questo ritorno della Serie A ma arrivano brutte notizie relative al mondo dell’infermeria. Per José Mourinho arriva una doppia tegola, dal momento che i calciatori sono KO in allenamento. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In casa Roma quest'anno il tema centrale, giocoforza, è stato quello degli infortuni. La compagine giallorossa, infatti, sta facendo i conti con una serie di infortuni davvero senza precedenti. Allo stato attuale delle cose, infatti, sono davvero tanti i calciatori su cui non può fare affidamento il tecnico José Mourinho, che è stato costretto a lungo a fare di necessità virtù, come si suol dire. Adesso arriva una nuova doppia tegola che priva il portoghese di ben due pedine in vista della prima gara dopo la sosta contro il Monza e, verosimilmente, anche per la gara di Europa League che c'è all'orizzonte.

Roma, Mourinho fa i conti con un doppio KO

Nella giornata di oggi la Roma è tornata al lavoro in vista della delicata gara contro il Monza in programma per domenica alle ore 12.30. In tal senso, però, dall’infermeria di Trigoria non arrivano buone notizie per José Mourinho.

Se è vero, infatti, che Llorente è tornato a lavorare in gruppo, hanno invece ancora lavorato a parte sia Renato Sanches che Smalling. Serpeggiava, infatti, la sensazione che i due potessero recuperare in tempo per la gara contro il Monza. L’obiettivo, adesso, è quello di provare ad averli nuovamente arruolabili per il testa a testa contro l’Inter, decisivo probabilmente in chiave Champions League.

Fino a questo momento Renato Sanches ha trovato davvero poco spazio a causa dei tanti infortuni che hanno condizionato questa prima parte di esperienza in Serie A. Due partite per lui ed un gol all’attivo però rappresentano un bottino che va assolutamente rimpinguato nelle prossime giornate. Ovviamente condizioni fisiche permettendo. Smalling, invece, sembrava essere pronto al rientro al centro della difesa della Roma, ma per forzare i tempi ha dovuto fare i conti con una ricaduta. Per entrambi, stando alle ultime notizie che arrivano da Trigoria, l’obiettivo è quello di provare a recuperare per l’Inter.