Nonostante l’ottimo inizio di stagione, addio di Alvaro Morata all’Atletico Madrid: già scelto il suo erede

Alvaro Morata sta forse vivendo il momento migliore della sua carriera. A 31 anni, li compirà il 23 ottobre, ha trovato quella maturità che gli permette di essere decisivo sia per il club nel quale milita, l’Atletico Madrid, sia per la Nazionale spagnola.

A parlare per lui è il suo score che finora recita 7 gol, di cui due in Champions League, in 9 apparizioni complessive, con la ciliegina della doppietta da grande ex agli eterni rivali cittadini del Real Madrid.

Dopo la passata stagione decisamente sottotono, tanto che i colchoneros presero seriamente in considerazione l’ipotesi della sua cessione, l’ex attaccante della Juventus ha fugato tutti i dubbi tanto da essere diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del ‘Cholo’ Simeone.

Eppure, tutto ciò potrebbe non bastare dal momento che l’addio di Morata – legato contrattualmente fino a giugno, ma si attende il rinnovo fino al 2027 – al club rojiblanco potrebbe comunque consumarsi.

Addio Morata, erede già scelto: ballottaggio tra Gimenez e Wahi

All’inizio dell’attuale stagione in casa Atletico Madrid c’erano molto riserve su Morata al punto tale che Simeone in estate ha vagliato molti profili per il reparto offensivo per poi puntare sull’ex del Barcellona Memphis Depay che sta ripagando la sua fiducia (2 i gol dell’olandese in sole 4 presenze per 139 minuti totali giocati).

Nononostante i gol dell’ex attaccante della Juventus siano stati decisivi, la dirigenza dell’Atletico è orientato a rinnovare la batteria degli attaccanti con un innesto, con il sacrificato che sarebbe proprio Morata. Non una bocciatura del canterano del Real Madrid, sia chiaro, ma solo la volontà di capitalizzare lo smagliante stato di forma che sta attraversando l’ex bianconero.

Per raccogliere l’eredità di Morata sono in corsa due interessanti prospetti: in pole position nelle preferenze dei colchoneros c’è Santiago Giménez, attaccante della ‘Tricolor’ e del Feyenoord. Il classe 2001 messicano, anche se è nato in Argentina, a Buenos Aires, si sta mettendo in mostra per la sua confidenza con il gol, fin qui 12 in 9 presenze totali, un rendimento che non è passato inosservato agli occhi del ‘Cholo’ Simeone.

Se, però, l’operazione per portare Gimenez al ‘Civitas Metropolitano’ non dovesse andare in porto, il club rojiblanco virerebbe sulla stella del Lens, Elye Wahi. Dotato di un enorme talento, il 20enne francese è considerato dalla dirigenza dell’Atletico Madrid l’attaccante del futuro. Pertanto, il suo eventuale acquisto sarebbe un investimento in prospettiva, una scommessa sì ma calcolata.

D’altra parte, in fatto di attaccanti con il fiuto per il gol i colchoneros hanno l’occhio lungo: tanti, infatti, i centravanti, da Fernando Torres al ‘Kun’ Aguero passando per il ‘Tigre’ Radamel Falcao, che si sono consacrati indossando la camiseta rojiblanca dell’Atletico Madrid.