Elisabetta Gregoraci incontenibile, lo scatto in intimo è fin troppo bollente

Spazza via decisamente la concorrenza Elisabetta Gregoraci, che in un ultimo scatto su Instagram mette in risalto il suo corpo

Un fisico mozzafiato per la conduttrice calabrese, che fa capire a tutte le influencer ventenni come il cammino sui social e nella vita sia abbastanza lungo per poterla raggiungere ai suoi livelli.

Sensualità ed erotismo non mancano, soprattutto quando si ha piena fiducia nelle proprie potenzialità. Mostrandosi sui social così al meglio, una vetrina importante per fare risaltare una bellezza oggettiva e con pochi punti deboli, come ammette spesso e volentieri il pubblico da casa.

È in forma Elisabetta Gregoraci, e non fa di certo fatica a nasconderlo. La conduttrice si è mostrata così in grande slancio sul suo profilo e di certo è diventata subito virale, la sua foto è cliccatissima diventando uno dei casi del web, anche con molto slancio. Il pubblico apprezza decisamente la virata sexy della Gregoraci.

Gregoraci, un fisico da dea

La conduttrice è tornata ad accendere la platea dei social, il rapporto con i fan è sempre molto stretto. Negli ultimi tempi aveva caricato qualche foto più contenuta, ora invece è tornata direttamente a splendere mostrando il suo fisico in tutto e per tutto. Uno slancio quasi estivo – se vogliamo – forse la ripresa delle temperature è servita anche per dare coraggio e pubblicare una foto destinata a restare tra le più cliccate: l’intimo di Elisabetta Gregoraci è da ricordare, una visuale quasi shock per i fan.

L’intimo color carne ha quasi un effetto mimetico, i followers sono rimasti davvero a bocca aperta. Uno scatto che diventa così quasi una copertina per la sensualità, la conduttrice ha così stupito per una linea sempre d’eccellenza e senza un filo di grasso. Che piace al pubblico femminile, proprio per il sapersi mantenere così giovane e ben slanciata, ma soprattutto alla platea maschile, sempre più innamorata della 40enne.

Ha festeggiato un primato comunque importante, sui social è riuscita a fare cifra tonda, come già auspicato dai fan da molto tempo. La Gregoraci ha due milioni di fan su Instagram, un risultato importante che aumenta proprio con questo tipo di contenuti decisamente ammalianti per il pubblico maschile. Vorrebbe rivederla quanto prima in tv, ma ci sarà da aspettare, considerando come le mosse della Rai siano diverse in questa stagione, partendo dalla conduzione di Made in Sud, che sarà affidata a Fatima Trotta e Gigi e Ross.