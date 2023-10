Roma, colpo di scena dall’Arabia Saudita: offerta monstre per Dybala

L’attaccante argentino è una delle più grandi stelle della serie A e del club giallorosso. La notizia fa tremare i tifosi

L’ultima sessione di calciomercato è stata abbastanza diversa dalle altre. Prezzi gonfiati alle stelle, stipendi multimilionari e big del nostro campionato che hanno precisioni decisioni sorprendenti. I casi più evidenti sono quelli di Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic-Savic, ma hanno toccato anche ex serie A come Koulibaly e Kessie: tutti hanno preso la strada ‘verso i soldi dell’Arabia Saudita’.

Cessioni importanti per Lazio e Inter, plusvalenze che a questo punto della loro carriera nessuno si sarebbe aspettato e per i calciatori lauti ingaggi. L’Arabia Saudita ha cambiato diverse dinamiche di calciomercato ed anche nelle prossime sessioni non vorrebbe invertire questo trend. Il primo a fare ciò è stato il campione portoghese Cristiano Ronaldo, andato li a gennaio e in estate sono stati tanti a seguirlo. I soldi fanno gola e le cifre per tutti questi calciatori erano davvero alte.

Uno dei calciatori ad aver lasciato l’Europa per l’Arabia Saudita è la stella brasiliana Neymar. L’ex Psg ha firmato un contratto multimilionario con l’Al Hilal e aveva cominciato da poco, rientrato da un infortunio. Proprio in queste ore l’ex stella dei francesi e del Barcellona è tornato protagonista per un infortunio, una situazione che potrebbe compromettere la sua carriera. E l’esito degli esami è devastante per O’Ney e tutti i suoi tifosi.

Neymar, infortunio pesantissimo: ora la Roma ‘trema’ per Dybala

Come riportato dal sito ufficiale dell’Al Hilal Neymar – uscito infortunato in Nazionale – ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Un duplice infortunio e gravissimo stop e il calciatore dovrebbe restare fermo per davvero tanto tempo. Una brutta notizia per i tifosi di tutto il mondo che perdono una delle più brillanti stelle mondiali.

La notizia fa male agli appassionati e intanto l’Al Hilal già pensa a come sostituire il calciatore. Secondo alcune indiscrezioni il club vorrebbe presentare un’offerta alla Roma per l’attaccante argentino Paulo Dybala. Per i giallorossi il calciatore è incedibile ma gli ultimi infortuni hanno – anche in questo caso – cambiato le carte in tavola e la Roma potrebbe ascoltare.

In caso di grosse offerte sia il club che il calciatore potrebbero valutare e prendere in considerazione la pista saudita. Dybala d’altronde ha 30 anni e il suo futuro è ancora da valutare. Per l’estate Paulo ha ancora una clausola rescissoria verso l’estero da 12 milioni e quindi con una grossa offerta Dybala potrebbe salutare a gennaio. Convincere il calciatore per il club poi non dovrebbe essere un grosso problema; quel che è certo è che il futuro di Paulo resta in bilico ed è tutt’altro che sicuramente a tinte giallorosse.