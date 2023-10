Giuntoli tradito dal pupillo: ha scelto il Napoli

Pessima notizia per la Juventus e le prossime mosse di calciomercato: Giuntoli ‘scartato’ dal suo pupillo, il gioiello giocherà col Napoli

Saranno settimane bollenti quelle che attendono la Juventus di Massimiliano Allegri. Da un lato il campo, che sta per offrire una serie di impegni decisamente insidiosi nella corsa ad un posto ai vertici della Serie A.

Dall’altro, invece, due situazioni assolutamente spinose che incideranno parecchio sulle prossime scelte di calciomercato. Le squalifiche ormai imminenti di Paul Pogba e Nicolò Fagioli lasceranno un vuoto importante, per giunta a stagione in corso, nella mediana del ‘Conte Max’. Ed è proprio quello il reparto sul quale lavorare con decisione nei prossimi mesi: già a gennaio, infatti, qualcosa di importante potrebbe muoversi.

Da Thomas Partey a Khèphren Thuram fino a Pierre-Emile Hojbjerg: sono diversi i sogni all’orizzonte che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe provando a rendere concreti. Ma intanto, di pari passi, potrebbe arriva una doccia gelata per l’ex dirigente del Napoli e a ‘consegnargliela’ è uno dei suoi pupilli che Giuntoli a più riprese ha pensato di portare con sè in quel di Torino.

“No alla Juve”: l’annuncio gela Giuntoli

La società torinese sta già lavorando a quelli che saranno i movimenti da mettere nero su bianco – in entrata – tra gennaio e giugno. Il mercato della Juventus potrebbe tuttavia passare da una grossa delusione. A riportare la clamorosa indiscrezione di mercato che lega la Juve al Napoli è ‘Radio Marte’.

La nota emittente campana ha riferito come Cristiano Giuntoli abbia già avviato i contatti con Bartolomej Bolek, agente di Piotr Zielinski attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con la società di Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista polacco piace molto a Giuntoli, vista l’emergenza a centrocampo della squadra di Allegri: il ds lo avrebbe posto tra i probabili affari per l’anno prossimo. La redazione dell’emittente radiofonica ha tuttavia chiarito come la volontà del calciatore sia molto chiara: Zielinski vuole rimanere al Napoli per chiudere la carriera in maglia azzurra.

L’ipotesi Juventus non viene dunque presa in considerazione dall’ex centrocampista dell’Empoli: la speranza rimane sempre quella di rinnovare il suo contratto con il Napoli rimanendo a vita sotto l’ombra del Vesuvio. Ci sarebbero già stati colloqui per trovare la nuova intesa tra la dirigenza partenopea e l’entourage di Zielinski ma al momento restano da sistemare alcuni dettagli legati alle commissioni degli agenti.

Il centrocampista 29enne in questa stagione con la maglia del Napoli ha fino ad ora collezionato 10 presenze tra campionato e coppe, andando a segno in 3 occasioni e firmando altrettanti assist vincenti per i compagni.