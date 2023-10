Tiago Pinto cambia la Roma, ne vuole prendere tre: doppio colpo in Premier

La Roma si vuole rinforzare a gennaio. Tiago Pinto ha già delle idee in mente per provare ad accontentare Mourinho

Gennaio è ancora piuttosto lontano, con il nuovo mercato invernale che dovrà portare rinforzi ideali ed invitanti a vari club di Serie A. Ovviamente c’è chi avrà maggiore bisogno di innesti e chi invece potrà solo pensare a puntellare la rosa.

La Roma di José Mourinho è tra le squadre sicuramente con la maggiore esigenza di trovare nuove alternative. In particolar modo in un reparto: quello difensivo, dove l’allenatore portoghese non si sente sicuro.

Colpa dei tanti, troppi infortuni muscolari che stanno occorrendo ai calciatori della Roma in questo ambito. Il leader difensivo Chris Smalling è fuori da settembre e ancora non c’è una data certa di recupero. Anche il veterano Diego Llorente è spesso sofferente per motivi muscolari e atletici e dunque non garantisce sicurezza. Senza dimenticare l’infortunio a lungo termine di Marash Kumbulla che rientrerà non prima di gennaio 2024.

Tiago Pinto in questa totale emergenza difensiva della Roma si sta già muovendo. Il general manager portoghese è pronto a portare almeno un difensore centrale in più in giallorosso a gennaio.

I tre nomi che Pinto ha in mente per la difesa della Roma

I nomi sul taccuino di Pinto sono ben tre, due dei quali giocano in Premier League. Un profilo che piace molto allo ‘Special One’, avendolo già allenato, è quello di Eric Dier, 29enne inglese in uscita dal Tottenham ed in scadenza a giugno 2024. Un calciatore d’esperienza che somiglia molto a Cristante, nella capacità di giocare sia da centrale difensivo che da mediano.

Dal Chelsea potrebbe invece arrivare Trevor Chalobah, duttile difensore, anche lui con qualche apparizione da centrocampista. I Blues lo hanno messo sul mercato e la Roma ne può approfittare, anche se in passato è stato molto vicino all’Inter.

Infine un pallino già sondato in estate, il giovane Eric Solet. Francese del Salisburgo, calciatore dalle grandi potenzialità fisiche e atletiche, potrebbe essere un perfetto ‘braccetto’ nella difesa a tre giallorossa. Un acquisto più di prospettiva rispetto agli altri due, visto che si tratta di un calciatore che ha da poco compiuto 23 anni.

Tiago Pinto dunque è pronto al colpaccio, anche se dovrà stare attento ai soliti paletti imposti dal Fair Play Finanziario, che hanno spesso frenato le operazioni in entrata in casa Roma.