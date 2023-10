Il Real Madrid pesca in Italia: offerta da capogiro, tremano i tifosi

Il Real Madrid di Florentino Perez vorrebbe a tutti i costi uno dei migliori calciatori che militano in Serie A: 100 milioni sul piatto

Per il Real Madrid quella in corso è quasi una stagione di transizione. D’altronde, nel mondo blanco c’è la consapevolezza che dalla prossima annata sportiva l’allenatore non sarà più Carlo Ancelotti, il quale approderà sulla panchina del Brasile a partire dall’estate del 2024.

Una separazione già annunciata, che inevitabilmente tiene un po’ sulle spine i tifosi del club più vincente della storia del calcio. Tutti si chiedono chi raccoglierà l’eredità di Re Carlo, con l’ex Milan che comunque vuole lasciare il segno anche quest’anno provando a conquistare una coppa importante.

Liga o Champions League sono sempre alla portata di una squadra come il Real Madrid, anche se i gravi infortuni di Militao e Courtois hanno complicato non poco i piani della compagine spagnola. I risultati, però, continuano a dare ragione ad Ancelotti, a parte il derby che l’Atletico guidato da Simeone si è aggiudicato nettamente. Allo stesso tempo, va detto che si sente in maniera rilevante l’assenza di un vero centravanti di grande spessore.

L’addio di Karim Benzema, inevitabilmente, pesa sull’ecosistema del Real Madrid, a maggior ragione considerando il valore immenso del centravanti francese all’interno del rettangolo verde di gioco. Il sostituto, a meno di ulteriori sorprese, dovrebbe essere Kylian Mbappe, il quale desidera fortemente trasferirsi nella capitale spagnola.

In tal senso, potremmo assistere ad un clamoroso affare a parametro zero nei mesi a venire, ma tale scenario non è così scontato in realtà. Difatti, il Paris Saint Germain non intende mollare la presa sulla stella classe ’98, perciò il rinnovo di contratto non è da escludere al 100%.

Florentino Perez bussa all’Inter: cifra da urlo per Lautaro

Non a caso, la dirigenza del Real si guarda attorno alla ricerca di altri profili validi e punta il proprio mirino anche nel campionato di Serie A. Entrando più nello specifico, i ‘Blancos’ apprezzerebbero parecchio il capitano dell’Inter targata Simone Inzaghi.

Sembra che Lautaro Martinez sia un obiettivo concreto del club spagnolo, che potrebbe arrivare a spendere una grossa somma di denaro pur di assicurarsi le prestazioni del ‘Toro’ argentino. Il patron Florentino Perez, dal canto suo, sarebbe pronto all’affondo: il numero uno del Real metterebbe sul piatto ben 100 milioni di euro al fine di strappare Lautaro all’Inter.

La ‘Beneamata’ e Marotta intendono blindare il calciatore 26enne, il quale sta letteralmente dominando la scena in Italia. Il contratto di Lautaro Martinez è in scadenza il 30 giugno del 2026: lui si sente molto legato ai colori nerazzurri e al popolo interista, però l’eventuale chiamata da Madrid potrebbe cambiare radicalmente la sua prospettiva. Insomma, pista da monitorare.

