Stivali con super tacco: Francesca è divina

L’opinion-maker del Canton Ticino vanta una sfilza interminabile di follower su Instagram e sta spopolando anche in Italia. Ecco l’ultimo scatto

Strano a dirsi, ma è la realtà dei fatti: pure all’interno dei confini della sempre pacata Svizzera, l’utilizzo di Internet e delle piattaforme social sta dilagando. La superstar maggiore è senza ombra di dubbio Francesca Del Bufalo, salita agli onori della cronaca per essere la figlia di un precedente Presidente del Gran Consiglio, il noto cardiologo e politico Alessandro Del Bufalo.

Difficoltà nel ghetto? Non è dato sapere se l’infanzia di Francesca Del Bufalo sia stata tribolata. Sta di fatto che viene al mondo nell’ormai lontano 1988 proprio come fatto da Spitty Cash.

Del Bufalo proviene dalla porzione di Svizzera a trazione italiana. Lugano, e non Chiasso, se si vuole essere precisi.

Il suo rango familiare è alquanto facoltoso e rinomato. Il genitore Alessandro è per l’appunto attivo nel mondo dell’imprenditoria su molteplici settori, nonché in precedenza presidente del Gran Consiglio del Ticino, vale a dire il Parlamento della relativa regione.

Del Bufalo junior ha tuttavia scelto di percorrere un sentiero diverso dal padre, rigettando la politica e adoperandosi in ambito digitale nelle vesti di influencer. In principio non coltivava molte pretese all’apertura del suo account Instagram, @fradb. Si limitava a postare frangenti della sua quotidianità, fossero viaggi o abiti indossati.

Le info che si possono leggere in calce al suo profilo recitano testualmente: “Ogni giorno racconto la favola mia!”. Si può a tutti gli effetti asserire che Del Bufalo sia passata dalle parole ai fatti, gestendo il suo profilo esattamente alla maniera anticipata.

Applica un metodo costante e strutturato nel decidere opportunamente cosa e quando pubblicare. Si evince come il suo calendario sia oltremodo fitto di impegni.

Gli aspetti privati della sua vita, intrisi di misteri e riservatezza

Coloro meglio addentrati nel mondo del gossip affermano che ha avuto una relazione sentimentale di lunga durata con Davide Lacerenza, conosciuto imprenditore enogastronomico nella zona di Milano, possedente due locali in cui il pezzo forte sono i gin-tonic e i canestrelli al ragù. Ma ultimamente è giunto un aggiornamento che vedrebbe Del Bufalo frequentare il celebre cantante Irama.

I due pare si siano incontrati all’interno del locale del fu consorte di lei. E di lì in avanti gli incontri fra i due sarebbero proliferati. Per lo meno, ciò è quanto riassunto da chi fa indiscrezioni. Né lei, né lui hanno per ora dato conferma ufficiale della cosa. E, va ribadito, non è che siano tenuti a farlo poiché sono aspetti privati.

Quel che è certo è che Del Bufalo frequenta ancora la zona di Milano, come testimoniato da quest’ultima foto postata e geolocalizzata proprio nel capoluogo della Lombardia, in cui la nota artista svizzera sfoggia degli appariscenti stivali con tacco alto. Così non si passa di certo inosservati…