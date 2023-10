Lukaku ancora in Serie A: c’è solo una speranza

C’è solo una speranza per vedere ancora nel nostro campionato un bomber straordinario come Romelu Lukaku e può verificarsi a giugno

La Roma sta godendo delle prestazioni straordinarie dell’attaccante belga, ma sa perfettamente che il prestito durerà una sola stagione. Per tenerlo in rosa anche oltre il 2024, ci sarà bisogno di un accordo definitivo con il Chelsea e con il calciatore.

In questo avvio di stagione ha già dimostrato di che cosa è capace un bomber come lui. Romelu Lukaku ha messo a segno la bellezza di 7 gol in 8 partite, tra campionato ed Europa League, trascinando i compagni anche in momenti difficili.

A questi si devono aggiungere i gol con la Nazionale, che nel frattempo sono arrivati a quota 79 in 112 presenze. Numeri mostruosi per un giocatore totalizzante, che nella Capitale ha trovato lo stesso feeling del primo periodo all’Inter. Mourinho se lo sta godendo a pieno sperando di risollevare le sorti dei giallorossi proprio facendo perno sulla vena realizzativa del belga.

A Trigoria sono già iniziate le manovre esplorativa con il Chelsea per cercare di arrivare ad un accordo che possa allungare la permanenza di Big Rom in giallorosso. L’accordo di questa estate prevedeva un prestito oneroso (circa 8 milioni di euro) senza diritto di riscatto. I Blues hanno però inserito una clausola rescissoria da 43 milioni di euro, con cui Lukaku può liberarsi ed essere ceduto a titolo definitivo.

Roma, Lukaku può restare con un solo allenatore: Antonio Conte

Per convincere Romelu a rimanere a Roma c’è bisogno però non solo dei soldi da corrispondere al Chelsea e a lui stesso, ma di un progetto importante che possa interessarlo. Ovviamente la presenza di Mourinho lo ha convinto ad accettare l’offerta giallorossa in estate e per ora si sta trovando molto bene. Un rendimento del genere, però, attira tante attenzioni, anche da club più blasonati ed è per questo che i Friedkin vogliono provare a strapparli un sì anticipato.

Proprio in queste settimane si sta cercando di intavolare una trattativa con il Chelsea per il riscatto, magari inserendo anche il cartellino di Tammy Abraham, ancora ai box per l’infortunio al legamento crociato. Se l’inglese dovesse rientrare alla base la cifra richiesta calerebbe drasticamente, diventando affrontabile anche per le casse non certo floride della società capitolina. Come detto però, serve anche un tecnico che sappia invogliare Lukaku a restare e con il probabile addio di Mourinho il nome è soltanto uno: Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juve e Inter è il preferito di Tiago Pinto per la successione dello Special One e qualche contatto tra le parti c’è già stato. Con lui si potrebbe proseguire nel processo di crescita e strappare anche il sì di un top come il numero 9 belga.

