Chiara Frattesi, tutto trasparente: impossibile non fare zoom

Chiara Frattesi è entrata, fin da subito, nel cuore della tifoseria interista. La ragazza sui social network dà spettacolo: la foto è hot

Sono diversi i motivi che consentono ai tifosi dell’Inter di sorridere in questa prima parte della stagione. La rosa allestita in estate dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, ad esempio, si sta rivelando competitiva ad alti livelli e capace di togliersi diverse soddisfazioni sia in campionato che in Champions League (dove risulta ancora imbattuta). Piacevole, inoltre, la scoperta di Chiara Frattesi entrata fin da subito nel cuore della tifoseria grazie alla sua oggettiva bellezza e alle forme prorompenti.

La sorella di Davide, su Instagram, in pochi mesi è riuscita ad ottenere una notorietà sempre crescente grazie alle tante immagini pubblicate sui social network ad alto tasso di sensualità in cui, spesso, appare con indosso il minimo indispensabile. Una bellezza naturale che non passa inosservata e che sa come catalizzare l’attenzione dei follower. La ragazza, in passato, ha partecipato a diversi concorsi (tra cui Miss Grand Prix) ed attualmente lavora come testimonial di brand di successo.

Per avere sempre un corpo perfetto segue un’alimentazione specifica e, nei vari allenamenti, si fa seguire da un personal trainer: Teo Falcione, noto per essere stato un giocatore di beach volley ad alti livelli. In futuro conta di diventare una giornalista, intanto sta portando avanti con successo la carriera di influencer su Instagram (65.800 follower con appena 151 post).

Chiara Frattesi è uno spettacolo: la maglietta è trasparente

La ragazza, oltre a proporre contenuti finalizzati a reclamizzare prodotti di bellezza ed oggetti vari, utilizza la popolare piattaforma online anche per promuovere la sua figura e mandare in visibilio i fan. In una delle immagine apparse di recente, in particolare, ha voluto mettere in evidenza il suo Lato A indossando soltanto una maglietta grigia quanto trasparente.

Numerosi i like e i commenti lasciati a corredo della foto dagli utenti, rimasti ammaliati da tale visione. Chiara Frattesi, come dicevamo, rappresenta un sogno per i tifosi nerazzurri. I quali, già alla ripresa del campionato dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, sperano di rivedere decisivo in campo il fratello Davide nelle scorse settimane fermato da un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Un infortunio che lo ha costretto a saltare le gare contro la Salernitana ed il Benfica. Ora, però, il peggio è alle spalle con l’ex Sassuolo che punta a ritrovare presto una maglia da titolare.