Via libera Juve: erede Hojbjerg già bloccato

La Juventus non smette di pensare ad un grande colpo in vista dell’anno prossimo: occhio a Hojbjerg, svolta definitiva

Vincere aiuta a vincere ed è per questa ragione che Massimiliano Allegri, in vista del tour de force che a fine novembre si chiuderà con il big match contro l’Inter, non ha intenzione di lasciare nulla al caso tenendo testa alle squadre di vertice.

Una lotta agguerrita per il prossimo tricolore che, tuttavia, sta già lasciando spazio al calciomercato. Perchè il prossimo 2 gennaio riaprirà la sessione invernale e c’è un’idea ben precisa sul cosa fare, soprattutto in entrata. Non è un mistero che in casa Juventus la priorità per il mese di gennaio sia rappresentata dalla firma di almeno un grande centrocampista. Le situazioni riguardanti Paul Pogba e Nicolò Fagioli non lasciano spazio nè a interpretazioni nè a scelte, così Cristiano Giuntoli dovrà presto darsi da fare per potenziare un centrocampo che ha già mostrato scricchiolii preoccupanti nelle ultime settimane.

E se la squalifica di Pogba è frutto di sfortuna e superficialità da parte del 30enne francese, quella che riguarda il 22enne di Piacenza pare avere radici più delicate da gestire. Ma intanto, almeno da qui a fine stagione, i due dovranno lasciare spazio ad altri. Ed uno dei profili che la ‘Vecchia Signora’ sta tallonando da diversi mesi – un abboccamento c’era già stato nella scorsa sessione estiva di mercato – rimane quello di Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg alla Juve: l’assist arriva dall’ex Milan

Il danese, sotto contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2025, viene visto come il giocatore completo che in mediana farebbe fare il salto di qualità al gruppo allenato dal ‘Conte Max’. 28 anni, una grande esperienza internazionale viste le avventure con le maglie di Bayern Monaco e Schalke 04, adesso sembrerebbe arrivata la svolta definitiva che può far avvicinare il danese alla firma con la Juve nel mese di gennaio.

Stando a quanto riferisce il quotidiano ‘Todofichajes.com’, il Tottenham sarebbe in prima fila per uno dei calciatori che in Spagna sta facendo fatica a trovare spazio e che in passato è stato pure accostato alla Serie A. Si tratta di Dani Ceballos che al Real Madrid, nonostante il suo rinnovo contrattuale, sta trovando pochissimo spazio a causa dell’esplosione di Bellingham. Ecco quindi che gli ‘Spurs’ potrebbero pensare al talento spagnolo per il mese di gennaio, con lo stesso Ceballos felice di ritornare in Premier League dopo l’ottima esperienza in prestito all’Arsenal.

Valutato 20 milioni di euro, se alla fine gli inglesi dovessero strapparlo alle ‘Merengues’, finirebbero per lasciare andare Hojbjerg che al Tottenham ultimamente ha giocato molto meno che in passato: per lui 8 presenze e solo 215′ in campo.