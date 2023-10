Belen irresistibile. elegante conquista tutti

Belen Rodriguez semplicemente irresistibile: la showgirl argentina conquista tutti con un outfit di gran eleganza

Senza alcun dubbio Belen Rodriguez è una delle showgirl più famose ed apprezzate al mondo, nota non solo per i tantissimi lavori come modella, ma anche per la sua ormai longeva presenza nelle nostre tv dove ha accecato con la sua bellezza.

Nonostante la sua carta d’identità dica che è prossima ai 40 anni, la showgirl argentina mette in mostra ancora oggi un fascino ed una sensualità senza pari e continua a raccogliere fan in giro per il mondo. In Italia, Belen è finita spesso sotto i riflettori del gossip per la sua lunga relazione con Stefano De Martino con il quale si è poi separata, trovando poi un nuovo amore in Elio Lorenzoni che le ha permesso di trovare stabilità a livello sentimentale.

La difficoltosa relazione con De Martino ha avuto un impatto negativo sul fisico di Belen che ammise in passato di aver perso 7 chili, ma la showgirl non ha perso comunque il proprio smalto e riesce comunque a farsi apprezzare, lasciando quasi sempre tutti a bocca aperta via social. E nell’ultimo update pubblicato via Instagram, Belen ha voluto conquistare tutti con un outfit elegante che l’ha resa irresistibile.

La fanbase di Belen Rodriguez è gigantesca e ciò si riflette anche su Instagram dove la showgirl è seguita da quasi 11 milioni di follower. Un numero impressionante che continua a crescere ancora oggi e che fa capire quanto grande sia la fama di Belen in tutto il mondo. La modella argentina sa bene come pungolare i propri fan e riesce a lasciare a bocca aperta anche quando non mostra troppo il proprio fisico, confermando di avere una bellezza senza pari.

Eleganza e sensualità: Belen Rodriguez irresistibile come non mai

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Belen conferma in pieno quanto detto, visto che la showgirl si è mostrata irresistibile come non mai indossando un outfit che le dona al tempo stesso eleganza e sensualità. Sensuale è anche lo sguardo che Belen rivolge verso la camera, ipnotizzando chiunque la stia guardando e lasciandolo completamente senza parole di fronte a tale visione.

Belen si conferma ancora una volta capace di conquistare quasi con uno schiocco di dita i propri fan, dimostrando di poter essere sensuale ed irresistibile in qualsiasi modo e con qualsiasi outfit. Il post ha ovviamente avuto tantissimo successo e, sebbene ci sia sempre qualche hater pronto a criticarla, i commenti sono stati perlopiù positivi e alcuni utenti l’hanno anche invitata ad essere felice e a mettersi alle spalle il duro passato.

Commenti che la showgirl argentina avrà senza dubbio avrà apprezzato e cercherà di andare avanti nella propria vita a testa alta, sperando ora di essere felice assieme a Lorenzoni di poter tornare a stupire il mondo con i suoi super scatti social.