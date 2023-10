Panchina a rischio in serie A: ore calde, si valuta l’esonero

Momento complicato in Serie A per una squadra ed il suo allenatore con il club che starebbe valutando l’esonero.

Appena tornati dalla sosta per le nazionali, è già tempo di possibili esoneri in Serie A con un tecnico che sarebbe finito in una posizione di difficoltà con gli ultimi, deludenti, risultati conseguiti dalla sua squadra in questa parte della stagione.

La Serie A ha appena riaperto i battenti con la nona giornata di campionato che ha dato i suoi verdetti. Un risultato ha però portato una società a fare delle valutazioni sul proprio tecnico, delusa dagli ultimi risultati conseguiti dalla squadra. Un altro ko ha infatti fatto precipitare la situazione in un club italiano che ora vede la zona retrocessione sempre più vicina.

Esonero in Serie A, colpo di scena: si valuta un cambio

La sconfitta contro il Napoli, seppur prevedibile, ha complicato la posizione di Marco Baroni al Verona. La posizione di classifica dei gialloblu sta portando il club a fare delle valutazioni sul suo operato, soprattutto per il trend preoccupante della squadra in queste ultime uscite.

Partito nel migliore dei modi in questa Serie A con due vittorie consecutive, il Verona ha poi collezionato cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette partite mettendo in difficoltà la propria posizione in classifica. A complicare il tutto c’è anche la prossima uscita che vedrà i gialloblu affrontare la Juventus in trasferta per un’altra sfida tutt’altro che facile per gli scaligeri.

Al momento ci sarebbero valutazioni in atto in casa Verona, ma la sensazione è che il club voglia andare ancora avanti con Baroni, almeno per qualche giornata. Possibile che una nuova valutazione possa essere fatta dopo la sfida di Torino ma si potrebbe attendere anche il poker di sfide contro le dirette avversarie per la salvezza che vedrà i gialloblu affrontare prima il Monza in casa, poi il Genoa fuori, poi il Lecce in casa e per chiudere l’Udinese fuori.

Una serie di partite che potrebbe dire molto sul campionato dei gialloblu che, dopo le prime due giornate, si aspettavano tutt’altro percorso da parte degli uomini di Baroni. Due successi, contro Empoli e Roma, che avevano fatto sperare ad un campionato di alta classifica per la squadra veneta che però poi si è persa con il prosieguo delle settimane. Starà a Baroni ora ritrovare il giusto piglio in campo anche per salvare la propria panchina.