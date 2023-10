La Juventus ha un piano per gennaio: vuole regalare il tedesco ad Allegri

Un colpo in canna davvero notevole: Giuntoli è pronto a stringere per un affare da urlo, così Allegri può gioire già a gennaio

Il cammino della Juventus di Massimiliano Allegri non ha mostrato grosse incertezze fino a questo momento. Ed è per tale ragione che la società piemontese pare disposta ad accontentare il ‘Conte Max’ per quel che riguarda i prossimi rinforzi derivanti dal calciomercato invernale.

Sembra ormai chiaro che a gennaio il centrocampo della Juventus rischi di vivere un’inattesa rivoluzione. Paul Pogba non farà più parte della squadra del futuro, vista la lunga squalifica in arrivo per la positività al testosterone.

Le controanalisi hanno ‘incastrato’ il 30enne francese che adesso – dopo anni di grandi infortuni e poche presenze – potrebbe addirittura finire o per apprendere gli scarpini al chiodo o per rescindere il suo contratto con la Juve.

La seconda questione assai dolorosa per Allegri riguarda uno dei pupilli del ‘Conte Max’: quel Nicolò Fagioli, al centro di un polverone riguardante le scommesse su siti illeciti da parte di diversi calciatori, come anche l’ex milanista Tonali.

In questo caso per Fagioli, grazie a collaborazione e patteggiamento, la pena potrebbe essere molto più leggera: ma resta il fatto che da qui a giugno Allegri rischia davvero di ritrovarsi con due uomini in meno in mediana. Ed è per tale ragione che Cristiano Giuntoli sta scandagliando il mercato a caccia dell’occasione giusta, sia in termini economici che soprattutto tecnici. il direttore sportivo bianconero ha lasciato il Napoli per imbarcarsi in questa ambiziosa avventura in quel di Torino: risollevare i conti del club e costruire una squadra forte.

Perla dalla Serie A: la Juve anticipa tutti

Questi i compiti che il dirigente sta lentamente provando a mettere in atto: ed in tal senso, per quel che riguarda il centrocampo, il colpo in canna di Giuntoli può far fare dei salti di gioia incredibili ai tifosi della Juventus. Il sogno, più concreto che mai, resta uno solo: Lazar Samardzic.

‘Calciomercato.com’ ha provato a fare il punto della situazione ritenendo la ‘Vecchia Signora’ già profondamente al lavoro sul prodigio di proprietà dell’Udinese. Già vicinissimo all’Inter in estate, alla fine il tedesco – ma nazionale serbo – è rimasto in Friuli. Una cessione solo rimandata visto che Giuntoli avrebbe ormai deciso la primissima offerta da porgere alla dirigenza dell’Udinese.

Un prestito oneroso, a gennaio, di circa 4 milioni di euro con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a fine stagione al verificarsi di determinate condizioni. Sotto contratto fino al 2026, Samardzic ha comunque segnato 2 gol in 8 presenze con la maglia dell’Udinese. Ed il passaggio dal bianconero dei friulani a quello della Juventus sembra farsi sempre più probabile, con il passare delle settimane.