Mercedesz si mostra tutta: Instagram esplode

Scatto a cena fuori per Mercedesz Henger che ha lasciato il pubblico del web di stucco grazie alla sua incredibile bellezza

Nata nell’agosto del 1991 dall’unione dell’attrice Eva Henger e del regista Riccardo Schicchi, oggi la giovane Mercedesz si sta piano piano prendendo il suo posto all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo aver proseguito gli studi fino all’università, dove si è laureata in psicologia, ha deciso di diventare un personaggio noto soprattutto suoi social.

Lì la figlia d’arte vanta parecchio seguito, su Instagram ha poco meno di un milione di fan, ma a giudicare da come sta galoppando la sua carriera non c’è dubbio che presto diventeranno molti di più. Proprio la popolarità arrivata sui social ha permesso a Mercedesz di fare il suo approdo in televisione dove ha preso parte ad alcuni storici reality show in onda sulle reti Mediaset.

Era il 2016 quando la figlia della nota star del cinema per adulti è diventata naufraga per l’Isola dei Famosi. Di fatto, anche se in giovanissima età è stata una comparsa nei film di Martin Scorsese, in quel momento è iniziata la sua carriera in età adulta. Oggi Mercedesz non sembra avere la minima voglia di fermarsi, né sui social e nemmeno in ambito professionale dove continua a coltivare i suoi sogni.

Mercedesz Henger è magnifica: la cena si fa sensuale

Prima o poi Mercedesz tornerà infatti anche al cinema e lo farà da grande protagonista, ruolo che sente di meritare e che le permetterebbe finalmente di scacciare i fantasmi del passato. In attesa che la sua carriera prenda un’ulteriore svolta, la figlia d’arte si gode il successo sui social regalando al proprio pubblico degli scatti di assoluta bellezza. Proprio come il seguente che la ritrae a cena, probabilmente in dolce compagnia, vestita di un abito a dir poco sensuale.

Luci soffuse e abito scollato con tanto di gambe in bella mostra per l’affascinante influencer che si è fatta immortalare mentre assaggia un delicato piatto orientale a base di pesce. Nemmeno le persone presenti nel noto ristorante milanese hanno fatto a meno di rimanere estasiati di fronte a cotanta bellezza. Insomma, Mercedesz non può che essere soddisfatta della piega che ha preso la sua vita.

Dopo un’infanzia non facile, la stessa showgirl ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo da parte di alcuni coetanei per via della carriera di sua madre, si è finalmente ripresa le soddisfazioni che merita. Anche in ambito professionale visto che al suo fianco c’è Leonardo, un ragazzo conosciuto per caso durante una passeggiata romana. Fortunato lui che è riuscito a rubare il cuore della bella Mercedesz.