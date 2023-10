100 milioni con l’erede: Maignan, addio choc al Milan

Un top club prepara una maxi offerta per Mike Maignan, il Milan rischia di perdere il suo pezzo da novanta

Mike Maignan è sicuramente, insieme a Leao, il giocatore più in vista del Milan. Il portiere francese infatti ha fatto rapidamente dimenticare Donnarumma, passato da svincolato al PSG. L’ex Lille a suon di parate ha colpito e stupito tutti, vedendo progressivamente salire il suo valore di mercato.

Arrivato per circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ora ne vale molti di più, forse un centinaio. Una cifra consistente, ma legittimata dalle prestazioni importanti fornite da Maignan in Champions League e anche in nazionale. Il nativo di Cayenne infatti è diventato definitivamente anche il successore di Lloris con la maglia transalpina dopo il Mondiale in Qatar.

Come sempre ad agevolare un possibile scossone nello status quo c’è il rinnovo di contratto. L’attuale accordo di Maignan scade nel 2026, quindi tra due anni e mezzo. Un periodo abbastanza lungo, ma non così tanto da poter permettere al Milan di stare tranquillo. Si sta discutendo quindi il rinnovo di contratto, una trattativa non troppo semplice visto che, chiaramente, ora l’estremo difensore chiede cifre di gran lunga maggiori rispetto agli attuali 2,8 milioni.

C’è la proposta da brivido per Maignan

I top club europei a caccia di un portiere stanno quindi studiando la situazione per tentare un inserimento. Di portieri già formati, con esperienza internazionale e ancora discretamente giovani in giro infatti se ne trovano pochi. Maignan è uno di questi e sul mercato inevitabilmente il suo nome fa gola. A pensarci c’è anche il Bayern Monaco, che ha ceduto Sommer all’Inter e ha recuperato Neuer dopo 300 giorni di infortunio.

Considerando anche i 37 anni del capitano bavarese, il Bayern Monaco sta studiando la successione. Maignan è un nome spendibile e quello tedesco è uno dei pochi club che può permettersi un investimento rilevante a livello economico. L’idea iniziale è di mettere sul piatto una proposta da circa 60 milioni di euro più il cartellino di Daniel Peretz.

Estremo difensore israeliano prelevato dal Bayern Monaco negli ultimi giorni di mercato dal Maccabi Tel Aviv per 5 milioni, può essere ora pedina di scambio. I bavaresi credono nel nuovo innesto, tanto da avergli fatto firmare un quinquennale. La prospettiva però di mettere sotto contratto Maignan è molto più allettante e il sacrificio è così fattibile.

Ad oggi un’0fferta del genere sarebbe ancora un po’ bassa, per quanto Peretz possa risolvere subito la questione successore di Maignan. Se il Bayern Monaco dovesse alzare la parte economica a 80 milioni però si andrebbe a sfiorare quella quota 100 che farebbe seriamente vacillare il Milan.