Sabrina Salerno è una bomba: esplode il lato A, fan in estasi

La showgirl e cantante è davvero irresistibile sulla sua pagina Instagram: lo scatto spiazza i fan e li lascia a bocca spalancata

Sono sempre più una rarità, nel mondo dello spettacolo, personaggi del calibro e della bellezza di Sabrina Salerno. La showgirl che tutti ricordano da oltre trent’anni e che ancora oggi rimane assolutamente sulla cresta dell’onda.

La Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968 ed è ancora oggi uno dei sogni più proibiti di milioni d’italiani. Una donna meravigliosa per la quale il tempo sembra essersi fermato a quando era poco più che ragazzina. Simbolo della tipica bellezza mediterranea, negli anni ’80 e ’90 ha letteralmente spopolato specialmente come cantante. Chi non ricorda il suo immortale tormentone ‘Boys‘? Oggi come allora Sabrina è un’artista a tutto tondo, impegnata nei suoi lavori ma che trova sempre il tempo di aggiornare i suoi tantissimi fan su ciò che le accade, quasi a cadenza quotidiana.

Nonostante il successo al microfono sia inevitabilmente calato, la Salerno non ha abbandonato la passione per il canto. Anzi. I suoi concerti, che si tratti di Italia o addirittura all’estero, sono sempre molto affollati. Perchè la sua fan base oltre ad essere estremamente numerosa – basti pensare che solo su Instagram si parla di 1,3 milioni di seguaci – è anche estremamente fedele e affezionata ai lavori di Sabrina.

Sabrina Salerno da capogiro: la scollatura è piccante

È stata anche un’attrice, recitando nel periodo del suo maggior successo come cantante in diverse commedie: la più indimenticabile è senz’altro ‘Fratelli d’Italia’, uscita nelle sale nel 1989 e nella quale affiancava il comico Jerry Calà.

La vita privata di Sabrina Salerno è molto diversa da quelle delle dive dei tempi moderni: è molto riservata ed è stata raramente al centro di gossip o di paparazzate.È stata sposata due volte e nella seconda occasione ha avuto la sua gioia più grande: la nascita di suo figlio Luca Maria Monti, al quale è ancora oggi legatissima, nel 2004.

Dopo un’estate a dir poco bollente caratterizzata da una marea di scatti assolutamente bollenti pubblicati su Instagram, adesso la Salerno è tornata a ripetersi. Ma in modo differente. Perchè al centro di tutto ci sono sì sue foto estremamente sexy ma che la ritraggono nel fiore degli anni, quando il suo nome risuonava praticamente ovunque.

“Evidentemente negli anni 90 non avevo niente da dire, figuriamoci ora!”, ironizza la bella Sabrina con una foto che mette in mostra il suo stratosferico lato A. Il dècolletè della Salerno è perfetto, con il reggiseno nero che fa enorme fatica a contenere le curve esplosive di Sabrina.