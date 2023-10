Juve, affare con scambio: trattativa in dirittura d’arrivo

La Juve è pronta a chiudere un affare per gennaio, una soluzione che sarebbe ideale per aumentare la qualità in mezzo al campo

La necessità per Max Allegri è di avere un elemento subito pronto da gettare nella mischia, le ambizioni ritrovate dei bianconeri ben si sposano con l’ultimo colpo previsto.

La vittoria a San Siro ha ridato speranze e ambizioni alla Juventus, tornata forse quella di un tempo. Almeno nello spirito è una squadra ritrovata rispetto a quello della scorsa stagione, lo dimostra la tenacia in campo e la voglia di combattere insieme in campo.

Per aumentare la qualità, la Juve pensa a un colpaccio, strappando alle big un elemento che in Serie A sta facendo benissimo. Proprio perché non c’è tempo per l’ambientamento, servirà subito un calciatore bravo a inserirsi. Sia nello spogliatoio che in campo, un uomo che possa portare quei quattro-cinque gol decisivi a metà stagione.

Juve, lo scambio stuzzica tutti

Una proposta importante per arginare la concorrenza sta arrivando e sarà senza dubbio anche analizzata dagli appassionati del fantacalcio. Un uomo d’area potrebbe arrivare in bianconero, mentre farebbe il percorso un grande prospetto della Juve, che ha già dimostrato di poter reggere in Serie A con i suoi numeri. L’operazione non è semplice ma nemmeno impossibile da realizzare, servirà solo limare qualche dettaglio. Colpani alla Juve per Yildiz, prende corpo questa importante operazione di mercato.

Il centrocampista italiano sogna una big, tentando così il tutto per tutto in vista di un posto per Euro 2024. Senza Tonali e Fagioli in mezzo, si sono liberate più speranze di raggiungere la Nazionale, e il passaggio nella Juventus sarebbe una vetrina ideale. Colpani subito da Allegri, sarebbe utilissimo in mezzo giocando un po’ più avanti nella mediana e garantendo così il supporto alle punte, avanzando con decisione.

Il percorso inverso per Yildiz sarebbe il proseguimento di una carriera da predestinato. Se si scambieranno i due calciatori quasi alla pari, sul turco la Juve manterrebbe comunque un diritto di recompra che possa garantire i bianconeri in futuro. Di certo, anche per il giovane trequartista quella di Monza potrebbe essere la soluzione ideale per crescere in campo, in una squadra che gioca un calcio offensivo e dove esprimersi al meglio. L’opzione sembra così ideale per i due club, non resta che da vincere una concorrenza molto agguerrita su Colpani, diventato uomo mercato in Serie A e in Premier.