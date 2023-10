Alla Juventus con lo sconto: colpo ‘italiano’ a gennaio

Juventus pronta a entrare in azione sul calciomercato di gennaio, colpo in Serie A che può arrivare con lo sconto

Quella in corso per la Juventus è una annata cruciale per provare a costruire su basi solide il proprio futuro, dopo le recenti difficoltà. Il ciclo vincente dei bianconeri si è concluso e la risalita si sta rivelando assai più complicata del previsto, con stravolgimenti societari e le ben note vicende extra campo che hanno influito non poco nella nuova avventura torinese di Massimiliano Allegri.

A prescindere dalle limitazioni cui è andato incontro il club sul mercato, al tecnico livornese si chiede però, in questa stagione, un risultato minimo da centrare ad ogni costo. Vale a dire, la qualificazione alla prossima Champions League, a dir poco cruciale. Il ritorno nell’Europa che conta non serve solamente per il prestigio, ma anche per le casse societarie, per permettere di costruire nuovamente una squadra all’altezza di competere fino in fondo per tutti i traguardi.

Dal punto di vista del gioco, ci sono ancora delle perplessità. I primi risultati hanno però mostrato una efficacia ritrovata almeno in parte per la truppa juventina. Entrare tra le prime quattro in classifica è un traguardo che appare alla portata del gruppo attuale, scopriremo eventualmente più avanti se i bianconeri potranno anche inserirsi nella lotta scudetto.

A gennaio, in ogni caso, servirà qualche investimento, per puntellare il gruppo, specialmente alla luce delle criticità emerse a centrocampo. Gli stop di Pogba e Fagioli, per motivi diversi, non ci volevano proprio. In mediana la coperta è corta, ma Giuntoli e i suoi collaboratori hanno già un piano.

Calciomercato Juventus, affare a gennaio con ‘scippo’ all’Inter: le cifre

Si guarda in Serie A per almeno un innesto di spessore che possa aumentare le rotazioni e contribuire alla scalata della classifica. Mirino in particolare su un giocatore ex obiettivo dell’Inter.

In estate, sembrava fatta per Lazar Samardzic in nerazzurro, prima del clamoroso dietrofront del tedesco. Che è rimasto all’Udinese, ma potrebbe effettivamente cambiare destinazione nel mercato invernale. La Juventus sta sondando il terreno, le richieste dei friulani al momento restano elevate. Ma nel caso in cui le cifre complessive dell’affare dovessero scendere intorno ai 25 milioni (4-5 di prestito oneroso, più riscatto obbligatorio a giugno), si andrebbe verso la fumata bianca.