Juventus, Giuntoli ha deciso: in arrivo il doppio colpo

Il piano della Juventus per il prossimo anno: Giuntoli ha già in mente un clamoroso doppio colpo che farà impazzire i tifosi bianconeri

Vincere aiuta a vincere e non è un mistero che il successo sul Milan, in quel di San Siro, possa portare benzina fresca nelle gambe e nella testa del gruppo di Massimiliano Allegri. Sono serate come questa che possono riaccendere lo spirito giusto per rivedere molto presto, anche in Europa, la Juventus protagonista.

Ci sarà però da lavorare – e parecchio – per quel che riguarda il calciomercato. Manuel Locatelli, autore del gol vittoria della Juve sulla squadra di Allegri, è uno dei pochi, pochissimi punti fermi per la mediana del futuro. In primo piano Adrien Rabiot che resta in scadenza a fine stagione e che – sembra – possa preferire l’addio a zero piuttosto che un nuovo rinnovo con il club di Torino. Il focus in mediana passerà inevitabilmente dalle situazioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Il primo sarà squalificato per essere risultato positivo al testosterone, a seguito dei test antidoping dopo la vittoria sull’Udinese alla prima giornata. E se il 30enne potrebbe addirittura rescindere, in caso di stop di qualche anno, la situazione riguardante Nicolò Fagioli può tenere il gioiellino bianconero solo qualche mese lontano dai campi di gioco. È ancora tutto da definire ma, con questo scenario, pare inevitabile che Cristiano Giuntoli si dia da fare con la firma di nuovi centrocampisti.

Doppio colpo da sogno: ecco il piano della Juventus

In tal senso il direttore sportivo della Juventus ha già in mente un piano specifico per rimpolpare il centrocampo di Massimiliano Allegri, in due momenti ben diversi. Il primo è sicuramente gennaio, con la prossima sessione di mercato utile a rinforzare la squadra. Ed in tal senso il profilo prediletto dal dirigente bianconero era e rimane quello di Pierre-Emile Hojbjerg.

A riportarlo è ‘Calciomercato.com’ che sottolinea come il nazionale danese – ormai finito in disparte con il Tottenham – sia desideroso di cambiare aria. Già nelle prime settimane del 2024, quando Giuntoli ha intenzione di tentare l’affondo per il talento più volte accostato alla Juve: esistono, tuttavia, due ostacoli. Il primo riguarda la volontà del presidente Levy di incassare subito dalla partenza di Hojbjerg: Giuntoli preferirebbe un prestito. Il secondo è legato a stretto giro all’Atletico Madrid: i ‘Colchoneros’ hanno raggiunto l’intesa col calciatore lo scorso luglio e dovranno decidere se chiudere per la firma o guardare altrove. Ma Hojbjerg, difficilissimo, non è il solo obiettivo della dirigenza bianconera.

La Juventus per giugno ha intenzione di stringere la presa sul nazionale francese Khèphren Thuram, figlio dell’indimenticato centrale difensivo bianconero Lilian. Proprio il papà del talento del Nizza sarà decisivo, dando ampio spazio all’aspetto sportivo piuttosto che a quello economico: il 22enne di Reggio Emilia potrebbe quindi arrivare a fine stagione e per una cifra parecchio inferiore ai chiacchierati e presunti 40 milioni richiesti dal club rossonero.