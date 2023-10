Torna veramente alla Juve: addio Inter

Un clamoroso ritorno in quel di Torino: i tifosi della Juventus possono iniziare ad esultare, così l’Inter rimane a mani vuote

Sono stati due anni difficili, deludenti, al di sotto di ogni aspettativa. Ma adesso la musica in casa Juventus pare essere finalmente cambiata.

Il successo di San Siro contro il Milan, grazie alla rete dell’ex Locatelli, rilancia più che mai le ambizioni Scudetto della ‘Vecchia Signora’. Il ‘Conte Max’, nonostante una campagna acquisti tutt’altro che sontuosa, sta riuscendo a tenere testa alle rivali che invece dal mercato estivo hanno attinto eccome. Dal Milan, letteralmente rivoluzionato, fino all’Inter che con Marotta ha pescato profili di grande spessore e caratura internazionale.

I guai in casa Juve, però, non mancano di certo. Le ormai prossime squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli portano ad un vero e proprio allarme a centrocampo per l’allenatore di Livorno. La speranza di Allegri è che Cristiano Giuntoli, già nel mese di gennaio, possa portare almeno un grande colpo in quella zona del campo per tentare di limitare i danni.

Ma il lavoro dell’attuale direttore sportivo della società torinese andrà ben oltre e si estenderà anche verso quelle che saranno importanti scelte in vista della prossima annata calcistica. Il percorso di crescita della Juve potrebbe ben presto coincidere con un chiacchierato e desiderato ritorno in bianconero, a partire da giugno: l’Inter può rimanere a bocca asciutta.

Ritorno da sogno: ecco il pupillo di Allegri

Stando a quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, la Juventus starebbe pianificando da tempo un possibile colpo di grande spessore per la stagione 2024/25: ed è così che il ritorno, richiesto in primis da Massimiliano Allegri, è in procinto di concretizzarsi.

Si tratta di Alvaro Morata che, con l’Atletico Madrid, non è riuscito sempre a incidere al meglio. Prestazioni altalenanti ed una importante discontinuità anche nei rapporti con Diego Simeone che a questo punto potrebbe senza troppi timori dare il via libera alla cessione ai bianconeri. Per Morata sarebbe la sua terza esperienza, sempre allenato dal ‘Conte Max’: con lui il nazionale spagnolo si è espresso ogni volta su grandi livelli.

Negli ultimi tempi, però, a pensare a Morata sono stati tanti altri club: Milan, Roma e soprattutto Inter. I nerazzurri, anche prima della firma (e dell’infortunio) di Marko Arnautovic avevano pensato a Morata per completare un attacco già estremamente competitivo. Una situazione rimandata e che ora potrebbe naufragare una volta per tutte: perchè Morata è pronto a riabbracciare Allegri e la Juve dal prossimo giugno.